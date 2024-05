Questo è top! Mini PC con Ryzen 7 5700U (8C/16T 4,3GHz), 16GB RAM e SSD PCIe 512GB a soli 275!

Il mondo dei mini PC è molto vario: a volte si trovano alcuni modelli in ottima offerta a 150€, ma con l'ovvio compromesso prestazionale di un processore low cost. Ce ne sono poi di potentissimi, ma che fanno alzare di molto il prezzo. Ma ci sono anche proposte intermedie che sono comunque molto potenti, come quella che vedremo oggi, con un prezzo veramente interessante!

Iniziamo col dire che a 275€ non trovate nulla di meglio, attualmente, che adotti un processore così potente e anche 16GB di RAM. All'interno infatti troviamo AMD Ryzen 7 5700U, con ben 8 core e 16 thread e velocità di picco da 4,3GHz. Molto interessanti poi sono i 16GB di RAM e un SSD 512GB di tipo PCIe Gen. 3, quindi molto veloce.

Come per tutti i mini PC, le connessioni abbondano. Doppia uscita HDMI 4K, tante USB fra cui una di tipo C, Ethernet e ovviamente il connettore per le cuffie/microfono. Vi ricordiamo che sono attive anche le promozioni su 2 mini PC con ben 32GB di RAM, che utilizzano lo stesso processore.