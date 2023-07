PC Desktop ASUS ROG Strix con Intel Core i5-11400F, 16 GB RAM, SSD da 1 TB, GeForce RTX 3060 a meno di 900

Questo PC Desktop è ora decisamente interessante su Amazon, con una configurazione di tutto rispetto in confronto al prezzo a cui il computer viene venduto. È quasi impossibile trovare di meglio a così poco, considerando che il PC è equipaggiato con il processore Intel Core i5-11400F (6C/HexaCore 2.6/4.4GHz, 12MB), 16 GB di RAM e SSD da 1 TB di tipo M.2 NVMe PCIe, accompagnati dalla potente scheda video GeForce RTX 3060.

Si tratta di un sistema ASUS ROG Strix con un case accattivante. Anche se, a onor del vero, leggiamo una recensione in cui si dice che il case spedito da Amazon non corrisponde a quello mostrato nelle foto (la recensione, però, non segnala problematiche riguardo alla configurazione hardware pervenuta a casa). C'è anche un'altra valutazione con 4 stelline su 5 che fa, invece, pensare che tutto sia andato come nelle previsioni.

Manca il sistema operativo in questa offerta di Amazon, ma si può porre molto facilmente rimedio alla cosa acquistando una licenza a pochi euro.