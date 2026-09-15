OpenRGB 1.0 arriva dopo tre anni: una sola app per tutte le luci RGB

Il progetto che controlla l'illuminazione RGB di schede madri, GPU, RAM e periferiche da una sola applicazione su Windows, Linux e macOS arriva alla 1.0 con profili rivisti, esecuzione come servizio in background, Qt6 e molto hardware nuovo

OpenRGB ha raggiunto la versione 1.0: il programma controlla l'illuminazione RGB di schede madri, schede video, moduli di memoria, tastiere e periferiche da un'unica interfaccia su Windows, Linux e macOS, al posto delle utility che ogni produttore distribuisce per il proprio hardware. Lo sviluppatore presenta il rilascio come il risultato di quasi tre anni di lavoro dalla 0.9, e di un anno di riscrittura del nucleo rispetto alla 1.0rc2 pubblicata l'anno scorso.

Il progetto nasce da una critica precisa all'ecosistema software dell'RGB. "Ogni produttore ha la sua app, il suo marchio, il suo stile. Se si vogliono mescolare dispositivi di marche diverse ci si ritrova con una quantità di app in conflitto, funzionalmente identiche, che si contendono le risorse in background", scrive lo sviluppatore. Le stesse app, aggiunge, sono proprietarie, riservate a Windows e in qualche caso legate a un account online. L'obiettivo è controllare ogni dispositivo da un solo programma: "Un'app per domarle tutte".

Per la 1.0 non è stato pubblicato un elenco puntuale delle modifiche, e lo sviluppatore si limita a indicare le direzioni principali del lavoro: un sistema dei profili rivisto, l'opzione di eseguire il programma come servizio in background invece che come applicazione sempre aperta, l'adozione di PawnIO, il passaggio a Qt6 e molto hardware nuovo riconosciuto. Le voci note nel dettaglio arrivano dalle note di una release candidate precedente, non dal rilascio definitivo. Vanno quindi lette come indicazione di dove il lavoro si è concentrato, non come resoconto completo della 1.0.

Sul fronte dell'hardware il supporto alle schede madri Gigabyte è stato riscritto e copre ora molti modelli in più. Da MSI arrivano nuove schede madri, alcuni portatili e alcuni monitor. Il controller per le memorie Corsair riconosce da solo il tipo di modulo e il numero di LED, senza bisogno di indicarli.

Sul versante delle periferiche il progetto aggiunge il supporto ai protocolli VialRGB e Keychron per le tastiere QMK, insieme a un nuovo controller Logitech HID++ 2.0 che apre la strada a ulteriori dispositivi della stessa marca. Fra le schede video compaiono le PNY Epic-X ARGB e alcuni modelli PowerColor, con parecchie altre schede aggiunte su vari controller. L'elenco si chiude con le tastiere e le barre luminose dei portatili Clevo.

Senza un elenco delle modifiche chi cerca un dispositivo preciso deve verificarne il supporto a programma installato, marca per marca. Il perimetro del progetto non cambia: una sola applicazione per Windows, Linux e macOS, senza account online e senza le utility dei singoli produttori in esecuzione una accanto all'altra. Il salto alla 1.0, per quanto si può ricostruire, riguarda soprattutto il numero di dispositivi riconosciuti e il modo in cui il programma resta acceso sul sistema.