Nightblade, Trident, Infinite e Aegis, ecco i nuovi PC desktop gaming di MSI

MSI approfitta della giornata di oggi per presentare la nuova gamma di PC desktop gaming, che ovviamente cade con la scandeza dell'embargo delle nuove piattaforme Intel. A margine però dei singoli modelli abbiamo trovato davvero interessante la chiacchierata con il personale MSI nel corso di una recente conferenza stampa, che ha chiarito più che altro la "vision" di MSI per il mondo gaming casalingo.

I tempi sono cambiati e già da un bel po'; pur restando vivo l'interesse di qualche appassionato per assemblarsi il proprio PC secondo i propri gusti, la quasi totalità del mercato che ruota intorno al gaming PC è costituito da soluzioni fatte e finite. MSI (ma non solo) vuole insomma offrire PC gaming che siano un un certo senso come delle console, a livello di concetto: lo compri, lo accendi e ci giochi. Il tutto però ricordando che si tratta di PC a tutti gli effetti che spesso non temono confronti con PC "normali" in fatto di prestazioni, visto che sono solitamente ben equipaggiati sul fronte hardware.

Non stupisce quindi vedere come siano ben 4 le linee proposte (alcune ri-proposte, con nuovo hardware), al fine di adattarsi ad ogni esigenza e a tutte le tasche. Cosa ha però di particolare un PC gaming, e cosa accomuna le serie MSI? Prima di tutto una dotazione hardware che prevede processori Intel Core i5+ e i7+, nonché la tecnologia Intel Optane. Rispetto a sistemi normali, inoltre, troviamo sistemi di dissipazione (aria o acqua) molto efficienti, facile accesso ai vani interni e possibilità di aggiornamento delle componenti, sistemi di luci LED, pannelli di impostazione specifici per il mondo videoludico.

Esistono alcune macro-indicazioni per orientarsi nel mondo dekstop gaming MSI, così come indicato dall'azienda: la serie Nightblade è pensata per piccoli ambienti o "gaming room"), la Trident per il salotto, magari vicina alla TV, la Infinite strizza l'occhio al mondo eSport mentre la Aegis al mondo LAN party. Ovviamente poi ognuno può acquistare il modello che vuole per farci quello che desidera, sia chiaro, riportiamo le cose per come ci sono state comunicate.

Serie Aegis

La serie Aegis è quella che si colloca al vertice della produzione, con i modelli differenti per dimensioni e dotazione Aegis 3 e Aegis Ti3. Aegis Ti3 è un vero e proprio mostro che adotta processori Intel Core i7-8700k, schede video che possono essere NVIDIA GTX1070 oppure GTX 1080 SLI o ancora GTX 1080Ti SLI, con un prezzo che parte da 2299 Euro fino ad arrivare a 4999 Euro. Spicca la soluzione Gaming Storage Card presente nelle soluzioni di alta gamma, che prevede una scheda PCIe con due unità SSD M.2 PCIe 4X NVMe configurate in RAID 0, con transfer rate reali (visti all'opera) che si spingono fino a 6600MB/s. Aegis 3 adotta processori Intel Core i5-8400 o i7-8700, schede grafiche NVIDIA GTX 1060 o GTX 1070 con prezzi compresi fra 1199 e 1899 Euro.

Serie Infinite

Davvero molto articolata la serie Infinite, che può essere dotata dei nuovi chipset Intel in 3 varianti, schede video che vanno dalla NVIDIA GTX 1050 fino alla GTX 1080 ma comunque con processori Intel di ottava generazione. I prezzi possono variare molto, con una base di partenza di 999 Euro fino a 2199 Euro.

Serie Trident

Fra tutte la serie Trident è quella che, esteticamente, assomiglia più a una console, ed è infatti quella che MSI vede bene nella salotto vicino al televisore. Sono comunque PC fatti e finiti, con una dotazione sempre e comunque di ottimo livello. Processori Intel di ottava generazione COre i5 e Core i7, schede video che partono dalla NVIDIA GTX 1050Ti fino ad arrivare alla GTX 1070 e prezzi compresi fra 1299 e 2299 Euro. Come per tutti esistono diverse configurazioni RAM ma soprattutto storage SSD o multi SSD che possono far lievitare molto il prezzo finale.

Serie Nightblade

Fra tutte forse è quella più "normale", pur non mancando tutte le caratteristiche che si richiedono ad un PC gaming. Processore utilizzato è l'Intel Core i5-8400, schede video NVIDIA GTX 1050Ti oppure GTX 1060 e prezzi compresi fra 1099 e 1499 Euro.

Insomma, MSI mette molta carne al fuoco nel settore dei PC desktop gaming, con una proposta che davvero può coprire molte esigenze, non solo in fatto di componentistica ma anche sul fronte estetico. Le proposte si arricolano poi in soluzioni dagli ingombri molto diversi, con case che vanno dai 10 ai 42 litri. Non resta che attendere l'occasione di metterci mano.