MotoE, al GP di Misano doppia vittoria dell'italiano Ferrari: ora al comando anche del campionato

Weekend di motori in terra di Romagna, non solo a benzina, ma per la prima volta anche elettrici: infatti durante il passato fine settimana sono scese in pista le moto elettriche del campionato MotoE Enel X in occasione della tappa di San Marino presso il circuito di Misano World Circuit.

Primo appuntamento della categoria elettrica composto da una doppia gara, una il sabato e l'altra la domenica, un format ancora più interessante che ha dato modo ai piloti di prendere maggiore confidenza con il tracciato, per due manche da 7 giri ciascuna con tanti sorpassi ed azione in quantità forse maggiore dell'intera gara della classe regina MotoGP.

Evento di casa per il costruttore unico Energica, e una doppia vittoria italiana firma dal pilota Matteo Ferrari, Team Trentino Gresini, il quale ha conquistato per la prima volta il gradino più alto del podio il sabato, replicando la domenica in maniera molto convincente.

"È stata una gara completamente diversa rispetto a sabato e con il team avevamo studiato una partenza più aggressiva e un ritmo alto fin da subito - confessa Ferrari -. Ci siamo riusciti ed è andata esattamente come volevamo. Siamo molto felici e forse non ci aspettavamo di fare così bene, ma un po’ ne eravamo convinti. Ci vuole anche fortuna perché all’inizio ho rischiato di finire subito la gara con Simeon che mi è arrivato molto vicino. È andata bene e ora proveremo a confermarci a Valencia a novembre"

Infatti il prossimo appuntamento, ed ultimo della stagione 2019, sarà sul Circuito Ricardo Tormo, Gran Premio della Comunitat Valenciana, dove anche in quella occasione si svolgeranno due gare alla fine delle quali si incoronerà il primo campione del mondo della categoria MotoE.