Lenovo Legion, la famiglia gaming si espande con tanti nuovi notebook e desktop

Lenovo ha presentato al CES 2024 un intero nuovo ecosistema gaming, una linea completa di prodotti che include laptop, tower desktop, monitor, periferiche e software progettati per offrire ai gamer gli strumenti definitivi per raggiungere le migliori prestazioni nei loro titoli preferiti.

Cuore della nuova gamma sono i chip AI proprietari di Lenovo, chiamati "LA AI". Questi chip, presenti su i nuovi laptop gaming Legion e Lenovo LOQ, sono in grado di rilevare gli scenari d'utilizzo e ottimizzare dinamicamente le prestazioni di CPU e GPU in base all'attività svolta dall'utente. Ad esempio durante il gaming aumentano la potenza per fornire più FPS, mentre la ottimizzano durante l'uso di app professionali per aumentare l'efficienza energetica. Tutte le funzionalità AI sono configurabili dall'utente tramite il software Lenovo Vantage.

Lenovo Legion 9i, Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i

La gamma di laptop include i top di gamma Lenovo Legion 9i, Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i con schermi Mini-LED PureSight fino a 3.2K 165 Hz, processori Intel Core i9 di 14esima generazione, GPU NVIDIA GeForce fino alla RTX 4090, memoria DDR5 fino a 64GB e spazio di archiviazione fino a 2TB.



Lenovo Legion 9i

Lenovo Legion 9i (16", 9) è dotato dell’aggiornato chip AI Lenovo LA3-P, abbinato a Smart FPS, che tiene traccia del consumo energetico tra i componenti hardware e l'output FPS durante il gioco. Il chip AI abilita anche Lighting Audio Sync, che sincronizza le luci RGB del dispositivo con l'audio. Il notebook supporta anche Legion Aurora Sync che utilizza l'intelligenza artificiale per sincronizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo con la tastiera e l'RGB ambientale, nonché Smart Control che consente ai giocatori di passare rapidamente da un profilo di potenza preimpostato all'altro, inclusa una modalità personalizzata definibile dall'utente.

Il notebook utilizza CPU fino a Intel Core Gen i9-14900HX, abbinata a una GPU NVIDIA fino a GeForce RTX 4090. Il display è un VRR Mini-LED PureSight da 3,2 K 16:10 a 165 Hz, mentre lato memorie troviamo fino a 64 GB di memoria DDR5 da 5600 Mhz, e fino a 2 TB di storage PCIe Gen 4. La batteria è da 99,99 Wh, mentre la tastiera TrueStrike è dotata di illuminazione RGB su ogni tasto e corsa di 1,5 mm. Lenovo Legion 9i pesa a partire da 2,5 kg e presenta una copertura superiore in carbonio forgiato unica per ogni laptop.

La disponibilità del Lenovo Legion 9i è prevista per la fine di febbraio 2024 a partire da € 4.299.

Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9) e Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9), sono altri notebook gaming annunciati in occasione del CES 2024. Disponibili in una vasta gamma di tonalità, sono progettati con un design elegante e non eccessivo, implementando però fino ai più recenti processori Intel Core i9 14900HX sui modelli Legion 7i e 5i e processori AMD fino alla serie AMD Ryzen 8040 su Legion Slim 5.



Lenovo Legion 7i

Tutti i lapto sono disponibili con grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 4070 con tecnologia Max-Q basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. Sul fronte delle memorie troviamo un massimo di 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e fino a 1 TB di storage SSD M.2 2280 PCIe Gen 4. Lenovo Legion 7i presenta il tasto Copilot nella tastiera TrueStrike con RGB per tasto e corsa dei tasti da 1,5 mm, mentre Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion Slim 5 sono dotati di connettività Wi-Fi 6E e tastiere TrueStrike con RGB fino a 4 zone e corsa dei tasti da 1,5 mm.

Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i montano la nuova tecnologia termica Coldfront Hyper, una nuova soluzione termica che ottimizza il percorso dell'aria nello chassis durante il raffreddamento del laptop. L'aria calda proveniente dai chip viene indirizzata verso una camera iperbarica a forma di canale al centro del laptop. La copertura a D inferiore è progettata per impedire che l'aria calda che fuoriesce dalla presa d'aria posteriore si mescoli con l'aria fredda aspirata dalle doppie ventole, ottimizzando lo scambio di calore e mantenendo l'hardware del laptop più fresco e i framerate più alti. Stando alle note diffuse da Lenovo, questa tecnologia consente di sprigionare fino a 190W di potenza mantenendo temperature e rumore più bassi.



Lenovo Legion 5i

I nuovi modelli adottano display PureSight, con colori calibrati per unità: Lenovo Legion 7i è disponibile con display IPS 16:10 da 3,2K da 16 pollici con aggiornamento a 165Hz, supporto DCI-P3 al 100% e luminosità di 450 nit; oppure un display WQXGA 16:10 da 16 pollici con aggiornamento a 240 Hz e sRGB al 100%. Quest'ultimo pannello è disponibile anche su Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion Slim 5.

La disponibilità di Lenovo Legion 7i (16”, 9) è prevista per la fine di febbraio 2024 a partire da € 1999 .

. Il Lenovo Legion 5i (16”, 9) sarà disponibile a partire da metà gennaio 2024 a partire da € 1399.

La disponibilità del Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) è prevista per la fine di marzo 2024 a partire da € 1499.

Fra gli annunci c'è anche Lenovo Legion Tower 5i, che nella configurazione più alta in gamma monta processori Intel Core i9-13900F e GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, fino a 32 GB di RAM DDR5 da 5.600 MHz, alimentatore fino a 850W e storage SSD PCIe NVMe fino a 2 TB. Lo chassis è di 26 litri.

La disponibilità del Lenovo Legion Tower 5i è prevista per gennaio 2024 a partire da € 1199.

Lenovo Legion Pro e Lenovo Legion Tower 7i

Per i gamer più esigenti ci sono Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Tower 7i. I laptop della serie Lenovo Legion Pro di quest'anno sono dotati dei nuovi processori Intel Core i9-14900HX, fino a 32 GB di memoria DDR5 a 5600 MHz, pannelli display IPS PureSight WQXGA 16:10 da 16" che supportano frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz con luminosità di 500 nit e spazio di archiviazione SSD PCIe fino a 2 TB. I display PureSight offrono adesso una copertura DCI-P3 del 100%.



Lenovo Legion Pro 7i

Tutti i laptop della famiglia quest'anno sono dotati di tecnologia Coldfront con camera termica a vapore indipendentemente dalla configurazione, consentendo alla GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 4090 di raggiungere il massimo di un TDP totale di 250 W in modalità Extreme. Le prestazioni vengono ottimizzate dai chip Lenovo AI, che utilizzano l'apprendimento automatico software Lenovo AI Engine+ per aiutare a monitorare gli FPS di gioco e regolare dinamicamente il routing della potenza, le curve delle ventole e molte altre impostazioni in qualsiasi scenario.

Sul fronte desktop troviamo invece Lenovo Legion Tower 7i, con processori fino a Intel Core i9 14900K, GPU desktop NVIDIA GeForce RTX, fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e un massimo di 6 TB di storage SSD PCIe NVMe con alimentatore fino a 1200 W. Questo computer desktop utilizza uno chassis da 34 litri.

La disponibilità del Lenovo Legion Pro 7i è prevista per la fine di febbraio 2024 a partire da € 3.099.

La disponibilità del Lenovo Legion Tower 7i è prevista per gennaio 2024 a partire da € 2.395.



I nuovi modelli Lenovo LOQ

Non mancano soluzioni più economiche con la gamma LOQ, pensata per chi vuole iniziare a fare sul serio con il gaming. La linea Lenovo LOQ di quest'anno include una vasta gamma di opzioni CPU, Intel e AMD Ryzen, nonché GPU NVIDIA serie 20, 30 e 40 e un'opzione completamente basata su Intel con grafica Intel Arc A530M. Anche questi modelli implementano chip AI Lenovo LA1, che alimentano Lenovo AI Engine+ tramite Lenovo Vantage.



Lenovo LOQ 15AHP9

In abbinamento al nuovo sistema termico hyperchamber, Lenovo LOQ 15IRX9 da 15 pollici può emettere un TDP massimo di 160 W in modalità Extreme, una potenza più che sufficiente, secondo Lenovo, per riprodurre la maggior parte dei giochi, siano essi titoli AAA o versioni indipendenti. Tutti i laptop Lenovo LOQ vengono offerti con due opzioni di visualizzazione: un pannello WQHD (1440p) a 165 Hz con tempo di risposta di 5 ms o un pannello FHD a 144 Hz, entrambi i quali supportano una copertura colore sRGB al 100%. I portatili della serie LOQ implementano poi una tastiera RGB a 4 zone opzionale con corsa dei tasti da 1,5 mm.

Lenovo LOQ 15IRX9 dovrebbe essere disponibile da metà gennaio 2024 a partire da € 1099 .

. Lenovo LOQ 15IAX9I dovrebbe essere disponibile da metà gennaio 2024 a partire da €799 .

. Lenovo LOQ 15IAX9 dovrebbe essere disponibile da metà gennaio 2024 a partire da €899 .

. Lenovo LOQ 15AHP9 dovrebbe essere disponibile da fine marzo 2024 a partire da € 1049.

Lato desktop la famiglia si amplia con Lenovo LOQ Tower 17IRR9, un sistema da 17 litri, che può ospitare processori fino a Intel Core i7-14700, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4060, fino a 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e fino a 1 SSD con due opzioni di storage ibrido HDD. Tutto questo è alimentato da una PSU da 500W.

La disponibilità del Lenovo LOQ Tower 17IRR9 è prevista per la fine di maggio 2024 a partire da € 899.

L'app AvatarMaster

Alcuni sistemi Lenovo Legion, fra cui Legion 7i e Legion 5i sono dotati di AvatarMaster, una nuova app basata sull'intelligenza artificiale che trasforma i profili degli utenti in un avatar digitale 3D, con funzionalità di personalizzazione complete dall'aspetto e dalle caratteristiche del viso fino all'abbigliamento e agli accessori. Dopo aver creato e personalizzato i propri avatar, gli utenti possono animare e trasmettere in streaming una versione digitale di sé stessi durante videoconferenze e sessioni di gioco, su più piattaforme.

AvatarMaster tiene traccia sia dei movimenti che dell'audio, imitando in tempo reale un sopracciglio alzato, un cenno del capo o un battito di ciglia in modo che l'avatar sia espressivo quanto l'utente. Anche quando la fotocamera è spenta, si può sfruttare la modalità di tracciamento audio basata sull'intelligenza artificiale per mostrare le espressioni facciali nell'avatar solo in base ai segnali vocali e audio.