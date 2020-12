KFConsole è la console che, pare uno scherzo, tiene il pollo al caldo

Inizialmente si pensava che fosse uno scherzo quello della KFConsole, una console di gioco sviluppata dalla catena americana KFC (Kentucky Fried Chicken)e pensata, così si immaginava, per prendere in giro Sony Playstation 5 e Microsoft xBoX Series X.

Non si tratta però di uno scherzo, ma di un prodotto che l'azienda intende realmente commercializzare in collaborazione con Cooler Master e ASUS. E' questa a tutti gli effetti una iniziativa di marketing che punta a far parlare di KFC all'interno del mondo del gaming domestico, Riuscendoci in modo molto efficace, dobbiamo ammetterlo.

Cuore del sistema è una piattaforma Intel NUC, abbinata ad una scheda video ASUS con GPU NVIDIA GeForce RTX. C'è quindi potenza da vendere per assicurare frames al secondo più che elevati con i giochi in commercio. L'elemento più caratteristico di questo prodotto è indubbiamente il case, sviluppato da Cooler Master, in quanto è questo che distingue KFConsole da qualsiasi altro tipo di sistema gaming.

Nello chassis è infatti integrata anche la Chicken Chamber, una slitta a scorrimento che ricorda il cassetto di un mobile. Al suo interno si possono riporre le alette di pollo fritte, ovviamente made by KFC, così che rimangano al caldo e pronte da consumare durante le sessioni di gioco. Il tutto è basato sulla generazione di calore tipica di un PC gaming moderno, calore che prima di essere evacuato all'esterno del case contribuisce a mantenere calde le nostre alette di pollo.

Più che un inno al gaming, viene da pensare, uno allo stile di vita sedentario e all'alimentazione poco sana. Forse però sono meno peggio le alette di pollo fritte di un pacchetto di patatine durante una lunga sessione di gaming, non trovate?