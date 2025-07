I migliori produttori di tecnologia? Facci sapere la tua opinione, puoi vincere una scheda video

Ogni anno, nel corso del periodo estivo, chiediamo ai lettori di Hardware Upgrade di indicarci quali siano le aziende del mondo tecnologico e quali tipologie di prodotti abbiano catturato maggiormente il vostro interesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Per fare questo vi chiamiamo al voto nell'Hardware Upgrade Community Awards 2025, un sondaggio attraverso il quale raccogliere le vostre personali preferenze di brand divise per tipologia di prodotto.

Hardware Upgrade Community Awards 2025: fai sentire la tua voce!

Esprimere la propria preferenza è molto semplice: è sufficiente accedere al sondaggio al link seguente:

Hardware Upgrade Community Awards 2025

selezionando i produttori che si sono maggiormente distinti, a vostro insindacabile giudizio, nel corso dell'anno per ciascuna delle categorie rappresentate. Non è indispensabile che si esprima una preferenza per ogni categoria, anzi è preferibile che lo si faccia solo per quelle nelle quali hai una opinione personale ben definita.

Le indicazioni raccolte permetteranno di individuare le aziende preferite nelle varie categorie di prodotti: i dati provenienti dai lettori italiani di Hardware Upgrade contribuiranno anche a selezionare i migliori produttori a livello europeo nella EHA Reader Awards 2025, in quanto simili iniziative sono in svolgimento in questi giorni da parte dei siti che compongono la European Hardware Association: Hardwareluxx in Germania, KitGuru nel Regno Unico, iO-Tech in Finlandia, PurePC in Polonia, Lab501 in Romania, Geeknetic in Spagna, Technology Insider in Olanda e CowCotland in Francia.

Al termine del sondaggio, se lo si desidera, è possibile partecipare all'estrazione di un fantastico premio: una scheda video a scelta tra un modello NVIDIA GeForce RTX 5070Ti o uno con GPU AMD Radeon RX 7900XTX, per un controvalore massimo di acquisto di 1.000€. Il vincitore verrà comunicato il giorno 23 luglio e potrà scegliere la scheda video di sua personale preferenza, sia per GPU come per brand del produttore, con l'unico vincolo del costo massimo entro i 1.000€ tasse incluse.

Hai tempo fino al 20 luglio per esprimere la tua preferenza

Le votazioni sono aperte sino alle 23.59 del giorno 20 luglio 2025; il vincitore sarà annunciato il giorno 23 luglio 2024. Nei giorni successivi pubblicheremo i risultati delle preferenze dei lettori di Hardware Upgrade, discutendo con un apposito articolo su quali siano le preferenze dei consumatori italiani circa le migliori aziende per ogni categoria di prodotto.

Questo sondaggio è organizzato dalla European Hardware Association, della quale Hardware Upgrade è socio fondatore. Gli indirizzi email eventualmente raccolti saranno gestiti nel rispetto delle normative, e utilizzati unicamente per notificare il vincitore del premio: una volta fatto questo gli indirizzi email verranno cancellati. Responsabile della raccolta degli indirizzi email dei partecipanti all'estrazione e del premio offerto in palio è Parsec Media, editore del sito Geeknetic che è socio fondatore della European Hardware Association. Parsec Media curerà la consegna del premio al vincitore estratto tra tutti i partecipanti su base europea. Puoi partecipare al sondaggio seguendo questo indirizzo.