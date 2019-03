Erik Buell lancia il suo marchio dedicato alle due ruote elettriche: ecco i modelli Fuell

Fuell prevede di avere un sito web completamente funzionante entro il prossimo mese, al fine di iniziare da subito a raccogliere ordini per l'e-bike Fluid, e proporre un modello di serie della moto elettrica Fuell Flow almeno entro il 2021.

Anche in questo caso interessante il prezzo, a partire da 3.295 $ .

Nessuna particolare informazione circa il motore, nota sola la trasmissione finale a cinghia e un valore di 100 Nm forniti alla ruota posteriore; due le versioni che saranno disponibili, una versioni con velocità massima di 32 km/h e una fino 45 km/h , sembra strano non abbiano pensato anche ad un versione a 25 km/h per il mercato europeo.

e-bike dalle forme semplici ma originali, caratterizzate da una doppia batteria integrata nel telaio, per un totale di ben 1.000 Wh a disposizione, sufficienti per coprire circa 200 km con un'assistenza alla pedala nella più parsimoniosa modalità ECO.

Dalle poche immagini diffuse, si può notare, sull'assale posteriore, un motore integrato nel cerchio, abbinato ad un forcellone monobraccio equipaggiato di un monoammortizzatore posteriore decentrato; poche informazioni sul comparto batteria, alcuni accenni parlano del solo sistema di ricarica, il quale dovrebbe avere una potenza nominale di 20 kW e garantire un tempo per una ricarica completa di circa 30 minuti.

Moto elettrica che sarà disponibile in due varianti, da 11 kW (14,8 CV) o 35 kW (47 CV); pensata principalmente per la mobilità urbana, mostra un design futuristico che richiama le forme dei precedenti modelli Buell a combustione.

Erik Buell , ex ingegnere di Harley-Davidson e fondatore della Buell Motorcycles , casa motociclistica nota nel mondo per alcuni modelli molto originali immessi sul mercato a cavallo del 2000, torna sul mercato con una linea di due ruote elettriche caratterizzate dal marchio Fuell .

