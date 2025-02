Ecco un'ottima offerta su un PC Desktop dalle ottime prestazioni: AMD Ryzen 7 5700G e NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a 1.052

Potenza e reattività si combinano in Lenovo Legion T7, un PC Desktop progettato per chi è alla ricerca di prestazioni di alto livello. Grazie al processore AMD Ryzen 7 5700G con 8 core e 16 thread, il sistema assicura velocità e fluidità anche con i software più esigenti.

Il comparto grafico è affidato alla scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, con 8GB di memoria GDDR6X, una soluzione ideale per il gaming ad alte prestazioni e la creazione di contenuti avanzati. Supporta ray tracing e DLSS per un’esperienza visiva realistica e dettagliata.

Con un SSD da 1TB PCIe 4.0 NVMe, offre tempi di caricamento ridotti e una gestione dei dati estremamente veloce. I 16GB di RAM DDR4-3200 garantiscono una gestione ottimale delle applicazioni, con possibilità di espansione fino a 128GB per chi desidera ancora più potenza.

Il design elegante in nero opaco è accompagnato da tastiera e mouse USB inclusi, per un setup completo e pronto all’uso. La dotazione software prevede Windows 11, ottimizzato per sfruttare al meglio le prestazioni del sistema.