ASUS annuncia il nuovo ROG NUC con RTX 5080: specifiche e prezzo in Italia

ASUS ha annunciato il debutto in Italia del nuovo ROG NUC (modello 2025), un mini PC ultra-compatto con RTX 5080: ecco prezzo e disponibilità del nuovo sistema che vuole stupire

ASUS ROG ha annunciato il nuovo ROG NUC (modello 2025) che va ad arricchire la già ricca gamma NUC di ASUS. Si tratta del primo mini PC da gaming al mondo con un volume inferiore ai tre litri e in grado, quindi, di offrire tanta potenza in un formato ultra-compatto. Il nuovo modello arriverà sul mercato a partire dal mese di ottobre.

Le specifiche

Il nuovo ASUS ROG NUC (2025) può contare sul processore Intel Core Ultra 9 275 HX e su 32 GB di memoria RAM DDR5 (con possibilità di espansione fino a 96 GB). Il mini PC offre anche 2 TB di SSD e una GPU NVIDIA RTX 5080 in versione laptop, ovvero la variante che troviamo su tanti notebook da gaming di fascia alta.

Nel comunicato, ASUS fa riferimento anche ad altre configurazioni citando, in particolare, modelli con RTX 5070 Ti, 5070 e 5060 (sempre in versione laptop) con la possibilità, quindi, di sfruttare le tecnologie RTX e il DLSS 4. Il mini PC sfrutta un sistema di raffreddamento a tre ventole e doppia camera di vapore per garantire prestazioni sempre sotto controllo.

Le misure sono pari a 282 x 187 x 57 mm, considerando anche lo stand verticale integrato. La dotazione di porte include una Thunderbolt 4, sei USB 10 Gbps e due USB 3.2 oltre a un jack da 3,5 mm, due HDMI 2.1, due DisplayPort 2.1 e una porta RJ45. Da segnalare anche la compatibilità con ASUS Aura Sync ARGB, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Prezzi e disponibilità

La versione con RTX 5080 di ASUS ROG NUC sarà disponibile in Italia a partire dall'inizio del mese di ottobre. Per il mercato italiano è previsto un prezzo consigliato di 2.999 euro. Ulteriori dettagli in merito ad altre configurazioni e ai relativi prezzi arriveranno nelle prossime settimane.