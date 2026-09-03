Acer spiega la filosofia dietro il ritorno di Packard Bell e le strategie per il 2026: intervista a Valerie Piau

Abbiamo incontrato Valerie Piau a IFA 2026, a Berlino, per parlare del rilancio di Packard Bell, delle strategie sull'intelligenza artificiale e delle novità nel mondo gaming targate Acer

Presente a Berlino per la conferenza next@Acer di IFA 2026, Valerie Piau, Vice President EMEA di Acer Europe SA, ha commentato a caldo le principali novità annunciate dall'azienda, dal rilancio di Packard Bell alla strategia sull'intelligenza artificiale, fino ai nuovi prodotti gaming.

Sul rilancio di Packard Bell, Piau ha spiegato che il progetto è partito circa un anno fa, con l'obiettivo di non limitarsi a un singolo prodotto ma di costruire una gamma completa attorno a un'identità lifestyle riconoscibile. "Abbiamo lavorato tantissimo sulla brand image, un prodotto lifestyle con dei colori molto importanti alla base: abbiamo bisogno di portare un po' di gioia in questo mondo", ha raccontato.

Il filo conduttore della gamma, ha proseguito, è la filosofia "Tech it easy": "A volte la tecnologia è un po' complessa e la gente si perde. Per questo non ho menzionato sul palco né processore, né schermo, né altro, ma solo il fatto che la tecnologia deve essere accessibile a tutti".

Da qui la scelta di affiancare al laptop DotBook una serie di accessori pensati per essere il più semplici possibile, dalla tastiera al mouse, dalle cuffie al feature phone, fino agli occhiali che permettono solo di ascoltare musica, senza fotocamera né altre funzioni aggiuntive.

Intelligenza artificiale senza partner esterni e sostenibilità come longevità

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, Piau ha collocato la workstation compatta basata su processore NVIDIA in una fascia pensata più per le piccole e medie imprese che per il consumatore puro: "È un po' il prosumer, non consumer ma prosumer, e vogliamo avere questo approccio di IA per le piccole imprese che hanno bisogno di una potenza molto importante". Una logica di segmentazione che, secondo la manager, guida anche le altre soluzioni IA del gruppo, comprese le mini workstation con processore Intel pensate per un pubblico diverso.

Un punto su cui Piau ha insistito è la scelta di integrare l'intelligenza artificiale direttamente nei prodotti, senza appoggiarsi a fornitori esterni: "L'idea è di avere l'intelligenza artificiale dentro il prodotto, senza usare vari partner esterni. Proviamo a segmentare i bisogni del mondo e ad avere un prodotto per ognuno".

Interrogata sulla linea Vero, lanciata nel 2021 e da sempre associata alla sostenibilità, Piau ha sottolineato un cambio di prospettiva: il tema non riguarda più solo i materiali, ma la durata complessiva del prodotto. "Come possiamo avere un prodotto che dura di più nella sua vita, per evitare che il consumatore finale lo debba cambiare? Su questo abbiamo lavorato non solo sui materiali, passando dalla plastica all'alluminio riciclato, ma anche sulla possibilità di sostituire i componenti per aumentare la longevità del prodotto".

Un approccio alla riparabilità che si riflette nelle nuove cover rimovibili e nella cerniera sostituibile di Vero 16, e che secondo Piau segna un cambio di strategia più ampio rispetto al passato, quando la sostenibilità veniva raccontata quasi esclusivamente in termini di materiali riciclati.

Sul fronte della leggerezza, filo conduttore di tutta la gamma Swift, Piau ha ricordato che Acer propone notebook sotto il chilogrammo di peso da cinque o sei anni, un risultato reso possibile da un mix di alluminio e magnesio nello chassis. "Dobbiamo trovare il modo di avere un mix di alluminio e magnesio per rendere questi prodotti leggeri, ma anche avere la potenza di un PC", ha spiegato, definendolo un tema che resta centrale su tutta la gamma.

Il gaming cambia forma, tra ascolto degli utenti e nuovi concept

Spostandosi sul comparto gaming, Piau ha commentato l'aggiunta dei joystick con tecnologia TMR su Predator Atlas 7, una richiesta arrivata direttamente dai giocatori dopo il lancio di Atlas 8 al Computex: "C'era questo feedback, i gamer si lamentavano che non c'erano i joystick TMR, e ora li abbiamo aggiunti. Vuol dire che ascoltiamo il gamer per migliorare i nostri prodotti".

Secondo Piau, il gaming sta anche cambiando forma fisica: dal desktop, storicamente il formato preferito dai giocatori, si è passati al notebook, e ora alla richiesta di poter giocare ovunque, "nel treno, in macchina".

È in questa cornice che si inserisce Project DualPlay Mini, il concept che unisce un palmare da gioco e un mini notebook grazie a un design con schermo ribaltabile e tastiera integrata: "Vedremo se il mercato ce lo fa lanciare", ha ammesso Piau, lasciando aperta la porta a una futura commercializzazione senza confermarla. Lo stesso approccio esplorativo, ha aggiunto, guida anche il notebook con tecnologia 3D SpatialLabs rivolto a creator e gamer, pensato per ampliare ulteriormente lo spettro di utilizzo della gamma gaming del marchio. Chi volesse approfondire le novità di Acer annunciate in occasione dell'evento next@Acer può consultare il portale dedicato sul sito dell'azienda.