Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 manda in tilt alcuni PC: cosa succede

Un recente pacchetto cumulativo destinato ai sistemi operativi Microsoft sta causando notevoli disagi a diverse configurazioni hardware, manifestandosi sia attraverso l'impossibilità di completare la procedura di update sia mediante gravi instabilità grafiche per i possessori di specifiche schede video

Windows 11 si trova nuovamente al centro di segnalazioni critiche a seguito del rilascio del pacchetto identificato come KB5074109. Gli utenti si stanno scontrando con due tipologie di malfunzionamenti distinti, che suggeriscono problematiche di natura diversa: da un lato l'incapacità del sistema di applicare le modifiche ai file di sistema, dall'altro una incompatibilità manifesta che emerge solo a operazione conclusa, colpendo in particolar modo il sottosistema grafico.

Esaminando la prima casistica, alcuni PC non riescono a portare a termine il processo di aggiornamento. La procedura sembra avviarsi regolarmente, scaricando i dati necessari, ma si interrompe bruscamente durante la fase di riavvio o installazione effettiva. Il sistema operativo tenta di applicare la patch, raggiunge una certa percentuale di avanzamento e successivamente notifica un errore generico, costringendo la macchina a un rollback automatico per ripristinare lo stato precedente. Tale comportamento lascia l'utente in un limbo, con Windows Update che continua a proporre l'installazione fallimentare ad ogni accensione, creando un ciclo di tentativi infruttuosi che non si risolve senza un intervento manuale di sospensione degli aggiornamenti.

Il secondo problema manifestosi con gli aggiornamenti del Patch Tuesday di gennaio su Windows 11 è legato al sottosistema grafico. Si tratta di malfunzionamenti che causano schermate nere improvvise, rendendo il computer inutilizzabile per brevi periodi o costringendo a riavvii forzati. Le testimonianze raccolte su Reddit evidenziano come questo fenomeno colpisca in modo preponderante gli utenti dotati di schede video NVIDIA. Non sembra trattarsi di un semplice sfarfallio, ma di una perdita totale del segnale video che si verifica in modo casuale, talvolta durante l'esecuzione di carichi di lavoro leggeri, altre volte durante sessioni di gioco o elaborazione grafica.

Le cause tecniche alla base di questi conflitti non sono state ancora isolate ufficialmente, ma la correlazione tra l'installazione della build KB5074109 e l'insorgere dei difetti visivi su driver NVIDIA è evidente dalle tempistiche delle segnalazioni. Si ipotizza un conflitto nella gestione delle risorse tra il nuovo kernel aggiornato e i driver della GPU, una situazione che purtroppo si verifica con una certa ciclicità nel mondo PC, data l'enorme varietà di combinazioni hardware esistenti.

Attualmente, l'unica via percorribile per chi riscontra il blocco dell'installazione è attendere una versione corretta del pacchetto o utilizzare strumenti di risoluzione dei problemi di Windows Update, che tuttavia raramente risolvono conflitti profondi di sistema. Per coloro che invece soffrono dei black screen su hardware NVIDIA, la rimozione dell'aggiornamento tramite il pannello di controllo o il ripristino di un punto di salvataggio precedente rimane la soluzione tampone più efficace, in attesa che Microsoft o NVIDIA rilascino una hotfix dedicata per sanare l'incompatibilità introdotta.