Windows 11 avrà il suo assistente virtuale: ecco cosa potrà fare Windows Copilot

L'annuncio più importante, e forse anche quello più scontato, al keynote di lancio della Build 2023 è stato quello relativo a Windows Copilot. Si tratta di un assistente virtuale basato sull'IA generativa, che combinerà le abilità che abbiamo già visto su Bing Chat insieme a quelle di vari plugin in modo da assistere l'utente in una pletora di attività.

Windows Copilot potrà essere attivato attraverso un tasto apposito nella barra delle applicazioni, il quale lancerà la barra laterale Copilot. Quando si richiamerà la barra, le richieste rimarranno coerenti con l'applicazione aperta, i programmi e le finestre, con la funzione che è pensata a detta di Microsoft per essere abilitata in maniera semplice e offrire un'esperienza d'uso fluida e intuitiva. La novità è stata ulteriormente dettagliata in un post dedicato sul blog ufficiale in cui si parla delle evoluzioni nel campo dell'IA previste per il prossimo futuro.

Windows Copilot ufficiale: un assistente nel sistema operativo Microsoft

Windows Copilot viene definito da Microsoft come la prima piattaforma per PC basata sull'IA pensata per "fornire assistenza centralizzata". La funzione potrà consentire un uso più semplice delle varie funzioni del sistema operativo, aiutando l'utente a configurare le impostazioni sulla base delle proprie esigenze e compiere azioni vere e proprie con il computer. Windows Copilot aiuterà anche nelle funzioni basilari, come nel copia/incolla, nell'organizzazione delle finestre, nel catturare screenshot e nella personalizzazione del sistema.

Non solo gli utenti potranno copiare un contenuto, ma potranno anche utilizzare l'assistente per riscriverlo, riassumerlo o per spiegare il concetto alla base dello stesso contenuto. Come abbiamo già visto con Bing Chat, Windows Copilot potrà anche rispondere a domande sugli argomenti più disparati come l'orario in una nazione distante nel mondo, un suggerimento sui voli per raggiungerla, e molto altro. La funzione potrà inoltre beneficiare di plugin dedicati (compatibili con Bing e ChatGPT) per espandere ulteriormente le sue funzionalità, con Microsoft che ha chiamato a raccolta gli sviluppatori per supportare la funzionalità.

Windows Copilot sarà disponibile in anteprima a giugno su Windows 11, ma non sappiamo ancora quando verrà rilasciato in versione finale.