Windows 10, gli ultimi aggiornamenti ammazzano le prestazioni su alcuni giochi

Due pacchetti di aggiornamenti cumulativi rilasciati su Windows 10 stanno facendo impazzire alcuni giocatori in tutto il mondo.

Windows 10, problemi con i giochi dopo gli ultimi update

Ci riferiamo alle patch note come KB5001330 and KB5001337 rilasciate durante l'ultimo Patch Tuesday del mese di aprile, che hanno scatenato diverse problematiche durante i gameplay come ad esempio frame rate instabili anche con configurazioni quasi al top, stuttering e fluidità variabile anche con V-Sync attivo nelle impostazioni.

Una delle prime segnalazioni apparse online è dell'utente m4dden su Reddit, che ha scritto il post che trovate in questa pagina e che traduciamo liberamente:

"Microsoft ha forzato l'aggiornamento di aprile, ma ha gli stessi problemi che abbiamo verificato con l'aggiornamento opzionale precedente. Stutter a caso, frame rate instabile, problemi con il V-Sync, se condivido la schermata su Discord il frame rate in game diventa decisamente instabile quando il V-Sync è attivo. Disinstallando il pacchetto tutto torna alla normalità".

Al momento in cui scriviamo ci sono oltre ottanta messaggi nel post, ma ci sono anche altre segnalazioni in rete che fanno supporre che il problema sia legato all'aggiornamento di aprile. I problemi non sembrano verificarsi solo su particolari configurazioni, visto che sono stati segnalati sia da utenti con GPU NVIDIA, sia con schede AMD, e nei casi peggiori sono stati riportati anche freeze e le temutissime schermate blu della morte (Blue Screen Of Death, BSOD).

La soluzione è disinstallare le ultime patch rilasciate da Microsoft, ed evitare che vengano reinstallate. Sa da una parte è lecito incriminare Microsoft e il suo controllo qualitativo, dall'altra le combinazioni hardware / software dei PC Windows 10 in circolazione sono innumerevoli, e può capitare che con alcune di esse ci siano problemi che sfuggono ai controlli dell'azienda prima della finalizzazione degli aggiornamenti. In questi casi l'unica soluzione è spesso disinstallare gli update problematici e aspettare una soluzione definitiva da Microsoft.