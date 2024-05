Microsoft lancia ufficialmente ASR: 12 giochi supportati, ma è impossibile testarlo

Microsoft ha rilasciato ufficialmente Automatic Super Resolution (ASR), ovvero la tecnologia di upscaling per i sistemi basati su Windows. La società ha anche condiviso un elenco di 12 titoli già supportati a cui se ne aggiungeranno altri ancora in fase di test nelle prossime settimane.

Abbiamo già parlato in precedenza di AutoSR e del suo impatto potenziale per i giocatori, i quali avranno una tecnologia di upscaling integrata nel sistema attivabile a prescindere dalla GPU e dalle implementazioni in-game. AutoSR, infatti, si posiziona come un'alternativa a DLSS di NVIDIA, RSR (Radeon Super Resolution) di AMD e XeSS di Intel.

Riesce anche a sostituire le applicazioni di terze parti come Lossless Scaling che forniscono una soluzione compatibile con qualsiasi gioco, seppur con i dovuti pro e contro. In ultimo, ma non per importanza, AutoSR funziona anche con i giochi eseguiti in emulazione su architettura ARM.

I titoli attualmente supportati sono i seguenti:

7 Days to Die

BeamNG Drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Tuttavia, Microsoft ha condiviso anche i requisiti per sfruttare la nuova funzionalità. È necessario che il sistema operativo sia aggiornato alla versione 24H2 o superiori, che i driver GPU e NPU siano aggiornati, una risoluzione del monitor di 1080p o superiore e, soprattutto, un PC Copilot+ con processore Qualcomm Snapdragon X.

A differenza di quanto emerso alcuni giorni fa, Microsoft non fa alcun riferimento alla variante Elite, il che lascia intendere che AutoSR sia supportato sia da quest'ultimo che dalla versione Plus. Sfortunatamente, i laptop con i nuovi processori di Qualcomm non verranno commercializzati prima di metà giugno, ragione per cui al momento è impossibile testarne la compatibilità.

Nel frattempo, chi volesse saperne di più sulla nuova Automatic Super Resolution può fare riferimento direttamente alla pagina dedicata, all'interno della quale Microsoft ha anche inserito una guida alla configurazione.