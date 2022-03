Linux sui Mac con CPU M1, Asahi Linux raggiunge la versione alpha e si può provare

Lanciato poco più di un anno fa, il progetto Asahi Linux nato per far girare Linux sui nuovi Mac di Apple basati sui SoC della serie M1 ha raggiunto la prima release alpha. Trattandosi per l'appunto di una "alpha" siamo lontani dal poterlo definire un progetto finito e pronto per le masse, ma i più curiosi come sviluppatori e utenti con una certa esperienza del mondo Linux possono avventurarsi alla sua scoperta.

La versione alpha del sistema operativo può essere installata piuttosto facilmente sui nuovi Mac con Apple Silicon tramite un semplice comando da terminale direttamente da macOS 12.3 e successivi. Asahi Linux funziona su sistemi con M1, M1 Pro e M1 Max, escluso l'ultimissimo Mac Studio.

Per l'installazione è necessario avere gli accessi root / admin ed è possibile procedere con il dual boot, preservando quindi l'installazione di macOS. L'installazione di Asahi Linux per al momento solo online e nel caso voleste cancellarla, non c'è un sistema automatico ma bisogna procedere con la cancellazione della partizione.

Non tutto funziona a dovere, come ad esempio l'accelerazione 3D tramite la GPU, ma sono cose da mettere in conto a questo punto dello sviluppo. Chi desidera approfondire pregi e difetti della versione Alpha di Asahi Linux, nonché procedere con l'installazione, non deve far altro che recarsi a questo indirizzo e seguire le istruzioni lasciate da Hector Martin "marcan" e dai suoi collaboratori.