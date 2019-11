Un messaggio contro il cyberbullismo da Trend Micro

Sensibilizzare i minori sui rischi a cui sono sottoposti con l'esposizione a internet e ai social media moderni. È l'obiettivo della nuova campagna di security awareness di Trend Micro, azienda con molti anni di esperienza nel settore della sicurezza. Cyber Bullismo, fake news, condivisione di immagini o video non appropriati, sono alcuni temi affrontati dalla nuova campagna digitale strutturata intorno a video pillole.

L'iniziativa è stata presentata con un evento dedicato svoltosi a Milano, che ha visto fra gli ospiti Giammaria De Paulis, Componente Gruppo di Lavoro “Non perdiamoci di vist@” UNICEF Italia.

Dedicata ai minori e ai genitori come audience primarie, la campagna digitale ha l’obiettivo di mostrare quali sono le pratiche corrette di navigazione e di utilizzo del web da adottare, per utilizzare in maniera consapevole internet, i social media e, più in generale, i moderni dispositivi tecnologici.

La campagna è stata intitolata “Conta fino a 3!” e si articola in 5 video pillole realizzate come animazione da noti graphic novelist. I protagonisti sono due bambini, Alice e Tommy, che mentre utilizzano un dispositivo tecnologico nelle varie attività del proprio quotidiano, si trovano davanti a un bivio che potrebbe condurli a una situazione di pericolo. Una voce fuori campo avvisa di “Contare fino a 3” e riflettere, prima di scegliere come comportarsi, e di rivolgersi anche a un adulto ogni volta che si ha un dubbio.

Perché alla fine, ed è il messaggio della campagna, quello che conta davvero è parlare e discutere di queste situazioni, per riuscire a gestirle nella maniera corretta.

È possibile visionare i video su YouTube. Sono 5 e sono basati su questi temi: informazioni condivise via chat, materiale e fotografie che circolano in rete, conversazioni in chat, gaming online e cyberbullismo.

“Oggi l’età media in cui un bambino riceve il suo primo smartphone si sta abbassando sempre di più” afferma Lisa Dolcini, Responsabile Marketing e Comunicazione Trend Micro. “I bambini interagiscono sempre prima con gli strumenti digitali, per questo è fondamentale insegnare loro come utilizzarli, per evitare che li adoperino nel modo sbagliato, che si rendano protagonisti o diventino vittime degli episodi sbagliati. Trend Micro è in prima linea in questa attività di formazione, per noi è fondamentale far crescere i cittadini digitali del futuro, perché non ci si protegge dalle minacce IT solo con le soluzioni, ma soprattutto con la consapevolezza”.

La campagna “Conta fino a 3!” si inserisce all’interno del progetto globale di volontariato di Trend Micro, Internet Safety For Kids And Family, che l’azienda promuove in tutto il mondo per fornire ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti gli strumenti necessari per essere cittadini digitali consapevoli, utilizzare in modo informato la rete Internet e renderla un luogo sicuro per i minori, proteggendoli dai rischi e dalle minacce a cui possono andare incontro durante la navigazione. In Italia, Trend Micro partecipa attivamente a incontri formativi contro il cyber bullismo nelle scuole.