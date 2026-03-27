Google anticipa il Q-Day al 2029: i computer quantistici potrebbero violare la crittografia in appena tre anni
Google ha anticipato al 2029 la scadenza per migrare all'intera infrastruttura a crittografia post-quantistica, sei anni prima del target NIST. La minaccia "harvest now, decrypt later" rende il problema già attuale, non più ipoteticodi Andrea Bai pubblicata il 27 Marzo 2026, alle 08:31 nel canale Sicurezza
Google ha fissato il 2029 come scadenza interna per la migrazione completa alla crittografia post-quantistica (PQC), anticipando di sei anni il target del 2035 raccomandato dal NIST avvicinando in maniera significativa le stime sul cosiddetto Q-Day. L'annuncio è arrivato il 25 marzo tramite un post sul blog ufficiale firmato da Heather Adkins, VP of Security Engineering, e Sophie Schmieg, Senior Staff Cryptography Engineer: "Come pionieri sia nel quantum computing che nella PQC, è nostra responsabilità dare l'esempio e condividere una timeline ambiziosa."
Cos'è il Q-Day e perché il 2029
Il Q-Day indica il momento in cui un computer quantistico sufficientemente potente, in gergo definito CRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer), sarà in grado di violare gli algoritmi a chiave pubblica su cui si regge la sicurezza digitale globale: RSA e i sistemi basati su ECC (Elliptic Curve Cryptography). Parliamo dei protocolli che proteggono transazioni bancarie, comunicazioni governative, infrastrutture militari e dati personali di miliardi di persone. Fino a pochi anni fa, l'orizzonte temporale prevalente collocava questo scenario negli anni 2040. Google lo anticipa di oltre un decennio.
Alla base della revisione ci sono tre fattori convergenti. Il primo è lo sviluppo accelerato dell'hardware quantistico, sintetizzato dalla legge di Neven: un'osservazione formulata da Hartmut Neven, fondatore del Google Quantum AI Lab, secondo cui la potenza computazionale dei processori quantistici cresce a un ritmo doppiamente esponenziale rispetto ai sistemi classici. Dove la legge di Moore descrive un raddoppio periodico, la legge di Neven implica una crescita per potenze di potenze: 2, 4, 16, 256, 65.536. Il risultato pratico, come ha sintetizzato Neven stesso, è che "sembra non stia succedendo nulla, nulla, e poi improvvisamente ci si ritrova in un mondo completamente diverso."
Il secondo fattore è il progresso nella correzione degli errori quantistici. A dicembre 2024, Google ha presentato il chip Willow, che ha dimostrato per la prima volta la capacità di operare "sotto soglia" nella gestione degli errori logici: aggiungendo qubit, il tasso di errore scende invece di aumentare. È la prova di fattibilità del fault-tolerant quantum computing su scala, un risultato di importanza tecnica fondamentale, ma che non rende Willow un sistema già capace di violare alcun protocollo crittografico reale. Google è esplicita su questo punto: il chip è un traguardo sul percorso verso il CRQC, non il CRQC stesso. Il terzo fattore riguarda la drastica riduzione delle risorse necessarie per attaccare RSA-2048: le stime sono crollate da 1 miliardo di qubit nel 2012 a meno di 1 milione nel 2025, una riduzione del 95% in tredici anni, trainata dalle innovazioni algoritmiche nel campo del quantum factoring.
La minaccia che esiste già oggi
Google segnala che la transizione non può attendere il Q-Day perché una categoria di attacchi è già in corso. La strategia "harvest now, decrypt later" (o "store-now-decrypt-later") prevede che attori ostili (stati nazionali in prima fila) stiano raccogliendo e conservando oggi enormi quantità di dati cifrati con l'intenzione di decriptarli non appena avranno accesso a un CRQC. Comunicazioni diplomatiche, segreti industriali, dati sanitari: tutto ciò che viene trasmesso oggi con crittografia classica potrebbe diventare accessibile domani. Per la crittografia a chiave pubblica, quindi, il problema è già presente. Le firme digitali, invece, rappresentano una minaccia futura, ma richiedono ugualmente una migrazione anticipata: un'infrastruttura di autenticazione non può essere sostituita in tempo reale nel momento in cui un CRQC diventasse disponibile.
L'ECC risulta ancora più esposta di RSA: l'algoritmo di Shor, che costituisce il principale vettore di attacco quantistico alla crittografia asimmetrica, richiede meno qubit per violare ECC rispetto a RSA-2048, a causa della struttura matematica del problema del logaritmo discreto su curve ellittiche.
Per rispettare la data del 2029, Google ha già avviato o pianificato interventi concreti su tutta la propria infrastruttura. Android 17 integrerà la protezione delle firme digitali tramite ML-DSA, l'algoritmo standardizzato dal NIST come FIPS 204 e basato su reticoli matematici resistenti agli attacchi quantistici. Google Chrome supporta già algoritmi PQC per la protezione dei canali TLS. I servizi Google Cloud sono in fase di transizione con soluzioni PQC disponibili per i clienti enterprise. Il messaggio di Adkins e Schmieg è che la timeline del 2029 è deliberatamente ambiziosa proprio per accelerare l'intero settore: "Speriamo di fornire la chiarezza e l'urgenza necessarie per accelerare le transizioni digitali non solo per Google, ma in tutto il settore."
Gli standard NIST e il divario con le tabelle di marcia istituzionali
Sul fronte della standardizzazione, il NIST ha finalizzato nell'agosto 2024 i primi tre standard PQC: ML-KEM (FIPS 203, per la cifratura generale), ML-DSA (FIPS 204, per le firme digitali) e SLH-DSA (FIPS 205, firme basate su hash). Il NIST punta alla deprecazione di RSA-2048 e ECC-256 entro il 2030 e alla dismissione completa entro il 2035, un calendario che Google batte di sei anni riflettendo una visione diversa del rischio. Il NIST ragiona su tempistiche compatibili con i cicli di adozione della pubblica amministrazione e delle infrastrutture critiche, dove una migrazione si misura in anni di qualifiche, approvvigionamenti e certificazioni. Google, operando su infrastruttura proprietaria e con il controllo diretto di Android, Chrome e Cloud, può permettersi, e ritiene necessario, muoversi su scala completamente diversa.
Le agenzie federali statunitensi come NIST, NSA e CISA stanno già esortando le organizzazioni a migrare immediatamente agli standard PQC, ma al momento nessun obbligo federale vincola le imprese private. Chi gestisce dati con un valore a lungo termine (governi, banche, sanità, infrastrutture critiche) non ha però margine per temporeggiare: la finestra per poter approntare una migrazione ordinata si sta restringendo rapidamente.
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