Google anticipa il Q-Day al 2029: i computer quantistici potrebbero violare la crittografia in appena tre anni

Google ha anticipato al 2029 la scadenza per migrare all'intera infrastruttura a crittografia post-quantistica, sei anni prima del target NIST. La minaccia "harvest now, decrypt later" rende il problema già attuale, non più ipotetico

Google ha fissato il 2029 come scadenza interna per la migrazione completa alla crittografia post-quantistica (PQC), anticipando di sei anni il target del 2035 raccomandato dal NIST avvicinando in maniera significativa le stime sul cosiddetto Q-Day. L'annuncio è arrivato il 25 marzo tramite un post sul blog ufficiale firmato da Heather Adkins, VP of Security Engineering, e Sophie Schmieg, Senior Staff Cryptography Engineer: "Come pionieri sia nel quantum computing che nella PQC, è nostra responsabilità dare l'esempio e condividere una timeline ambiziosa."

Cos'è il Q-Day e perché il 2029

Il Q-Day indica il momento in cui un computer quantistico sufficientemente potente, in gergo definito CRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer), sarà in grado di violare gli algoritmi a chiave pubblica su cui si regge la sicurezza digitale globale: RSA e i sistemi basati su ECC (Elliptic Curve Cryptography). Parliamo dei protocolli che proteggono transazioni bancarie, comunicazioni governative, infrastrutture militari e dati personali di miliardi di persone. Fino a pochi anni fa, l'orizzonte temporale prevalente collocava questo scenario negli anni 2040. Google lo anticipa di oltre un decennio.

Alla base della revisione ci sono tre fattori convergenti. Il primo è lo sviluppo accelerato dell'hardware quantistico, sintetizzato dalla legge di Neven: un'osservazione formulata da Hartmut Neven, fondatore del Google Quantum AI Lab, secondo cui la potenza computazionale dei processori quantistici cresce a un ritmo doppiamente esponenziale rispetto ai sistemi classici. Dove la legge di Moore descrive un raddoppio periodico, la legge di Neven implica una crescita per potenze di potenze: 2, 4, 16, 256, 65.536. Il risultato pratico, come ha sintetizzato Neven stesso, è che "sembra non stia succedendo nulla, nulla, e poi improvvisamente ci si ritrova in un mondo completamente diverso."

Il secondo fattore è il progresso nella correzione degli errori quantistici. A dicembre 2024, Google ha presentato il chip Willow, che ha dimostrato per la prima volta la capacità di operare "sotto soglia" nella gestione degli errori logici: aggiungendo qubit, il tasso di errore scende invece di aumentare. È la prova di fattibilità del fault-tolerant quantum computing su scala, un risultato di importanza tecnica fondamentale, ma che non rende Willow un sistema già capace di violare alcun protocollo crittografico reale. Google è esplicita su questo punto: il chip è un traguardo sul percorso verso il CRQC, non il CRQC stesso. Il terzo fattore riguarda la drastica riduzione delle risorse necessarie per attaccare RSA-2048: le stime sono crollate da 1 miliardo di qubit nel 2012 a meno di 1 milione nel 2025, una riduzione del 95% in tredici anni, trainata dalle innovazioni algoritmiche nel campo del quantum factoring.

La minaccia che esiste già oggi

Google segnala che la transizione non può attendere il Q-Day perché una categoria di attacchi è già in corso. La strategia "harvest now, decrypt later" (o "store-now-decrypt-later") prevede che attori ostili (stati nazionali in prima fila) stiano raccogliendo e conservando oggi enormi quantità di dati cifrati con l'intenzione di decriptarli non appena avranno accesso a un CRQC. Comunicazioni diplomatiche, segreti industriali, dati sanitari: tutto ciò che viene trasmesso oggi con crittografia classica potrebbe diventare accessibile domani. Per la crittografia a chiave pubblica, quindi, il problema è già presente. Le firme digitali, invece, rappresentano una minaccia futura, ma richiedono ugualmente una migrazione anticipata: un'infrastruttura di autenticazione non può essere sostituita in tempo reale nel momento in cui un CRQC diventasse disponibile.

L'ECC risulta ancora più esposta di RSA: l'algoritmo di Shor, che costituisce il principale vettore di attacco quantistico alla crittografia asimmetrica, richiede meno qubit per violare ECC rispetto a RSA-2048, a causa della struttura matematica del problema del logaritmo discreto su curve ellittiche.

Per rispettare la data del 2029, Google ha già avviato o pianificato interventi concreti su tutta la propria infrastruttura. Android 17 integrerà la protezione delle firme digitali tramite ML-DSA, l'algoritmo standardizzato dal NIST come FIPS 204 e basato su reticoli matematici resistenti agli attacchi quantistici. Google Chrome supporta già algoritmi PQC per la protezione dei canali TLS. I servizi Google Cloud sono in fase di transizione con soluzioni PQC disponibili per i clienti enterprise. Il messaggio di Adkins e Schmieg è che la timeline del 2029 è deliberatamente ambiziosa proprio per accelerare l'intero settore: "Speriamo di fornire la chiarezza e l'urgenza necessarie per accelerare le transizioni digitali non solo per Google, ma in tutto il settore."

Gli standard NIST e il divario con le tabelle di marcia istituzionali

Sul fronte della standardizzazione, il NIST ha finalizzato nell'agosto 2024 i primi tre standard PQC: ML-KEM (FIPS 203, per la cifratura generale), ML-DSA (FIPS 204, per le firme digitali) e SLH-DSA (FIPS 205, firme basate su hash). Il NIST punta alla deprecazione di RSA-2048 e ECC-256 entro il 2030 e alla dismissione completa entro il 2035, un calendario che Google batte di sei anni riflettendo una visione diversa del rischio. Il NIST ragiona su tempistiche compatibili con i cicli di adozione della pubblica amministrazione e delle infrastrutture critiche, dove una migrazione si misura in anni di qualifiche, approvvigionamenti e certificazioni. Google, operando su infrastruttura proprietaria e con il controllo diretto di Android, Chrome e Cloud, può permettersi, e ritiene necessario, muoversi su scala completamente diversa.

Le agenzie federali statunitensi come NIST, NSA e CISA stanno già esortando le organizzazioni a migrare immediatamente agli standard PQC, ma al momento nessun obbligo federale vincola le imprese private. Chi gestisce dati con un valore a lungo termine (governi, banche, sanità, infrastrutture critiche) non ha però margine per temporeggiare: la finestra per poter approntare una migrazione ordinata si sta restringendo rapidamente.