Fascicolo Sanitario, attenzione al finto rimborso da 20,73 euro che ruba i dati della carta di credito

La pagina fraudolenta individuata dal CERT-AGID imita FSE, Ministero della Salute e MEF, promette la detrazione del 19% sui medicinali e in quattro passaggi arriva a chiedere numero di carta, scadenza e CVV. Il dominio è in dismissione.

Nei giorni scorsi il CERT-AGID ha individuato una campagna di phishing che riproduce grafiche e loghi del Fascicolo Sanitario Elettronico, del Ministero della Salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'esca è un rimborso di 20,73 euro, presentato come la detrazione fiscale del 19% sull'acquisto di medicinali in farmacia. L'obiettivo sono i dati anagrafici della vittima e i dettagli della sua carta di pagamento.

Il sito fraudolento, spiega il CERT-AGID, si articola in quattro passaggi sequenziali. Il primo è una verifica di sicurezza che chiede di risolvere una semplice operazione aritmetica per confermare di non essere un robot: il captcha non protegge nessuno, ma costruisce una percezione di sicurezza e ostacola i crawler automatici di rilevamento. Superato il controllo compare una schermata di riepilogo dall'aspetto istituzionale, che annuncia l'elaborazione della richiesta di rimborso e invita a premere "Conferma" per finalizzare la documentazione. La pagina successiva, intitolata "Completa il tuo dossier", raccoglie cognome, nome, data di nascita, CAP, indirizzo di residenza, città, telefono ed email.



La pagina web fasulla che ricorda il Fascicolo Sanitario Elettronico

L'ultimo passaggio chiede i dati completi della carta di pagamento, quindi titolare, numero, data di scadenza e codice CVV, con il pretesto dell'accredito del rimborso entro una settimana lavorativa. Chi arriva in fondo viene reindirizzato a una schermata di conferma che espone un finto numero di protocollo e lo stato "In elaborazione". Il testo richiama esplicitamente l'Agenzia delle Entrate, promette l'accredito entro sette giorni lavorativi e indica un falso numero verde di assistenza.

Chi raccoglie un'anagrafica completa insieme ai dati della carta ha davanti più strade. I dati della carta consentono transazioni fraudolente online; l'insieme si rivende nei circuiti illeciti; il profilo anagrafico alimenta attacchi mirati di social engineering, dal vishing allo smishing bancario. Anche il numero verde stampato in chiusura sembra andare letto in questa chiave: un recapito già visto in un contesto apparentemente istituzionale rende più credibile la telefonata che arriva dopo.

Il CERT-AGID ha avviato le consuete attività di contrasto per la dismissione del dominio malevolo e ha diramato gli Indicatori di Compromissione alle Pubbliche Amministrazioni e alle organizzazioni accreditate al flusso IoC, pubblicandoli anche sul proprio sito. Resta un criterio che vale al di là di questa singola campagna: nessun rimborso di detrazione fiscale viene erogato chiedendo numero di carta e CVV, perché per accreditare una somma serve l'IBAN, non i dati che servono ad addebitarla.