Cemu, EmuDeck e 22.000 utenti a rischio: ecco come il malware si è infiltrato nei build ufficiali Linux

I binari Linux di Cemu v2.6 su GitHub sono stati sostituiti con versioni infette tra il 6 e il 12 maggio 2026. Colpiti AppImage e ZIP Ubuntu 22.04: circa 22.000 utenti a rischio, inclusi gli utenti di EmuDeck su Steam Deck

L'emulatore Cemu, il progetto open source che consente di eseguire titoli Wii U su PC, è al centro di un serio incidente di sicurezza: i binari Linux della release v2.6 distribuiti tramite GitHub sono stati sostituiti con versioni infette da malware, rimaste disponibili al download tra il 6 e il 12 maggio 2026. I file colpiti sono due: l'AppImage per uso generico e il pacchetto ZIP per Ubuntu 22.04 x64. Le build per Windows e macOS, così come la versione distribuita tramite Flatpak su Flathub, non sono state toccate. Chi ha scaricato e avviato uno dei due file infetti in quel periodo deve considerare il proprio sistema compromesso.

Come è avvenuta la compromissione

La modalità è quella del "tradizionale" supply chain attack: un contributor del progetto, identificato con il nickname MangleSpec/Petergov, ha eseguito un pacchetto Python malevolo all'interno di un ambiente WSL (Windows Subsystem for Linux). Quel pacchetto aveva già come scopo il furto di credenziali, e in questo caso ha esfiltrato il token GitHub del developer. Con quel token in mano, gli attaccanti hanno rimosso gli asset originali della release v2.6 e ricaricato i binari Linux con versioni modificate contenenti il payload.

L'incidente non è un caso isolato: Cemu è finito nel mirino nell'ambito di quella che i ricercatori di International Cyber Digest descrivono come una serie coordinata di attacchi alla supply chain contro strumenti open source ad alta diffusione. Nello stesso periodo, una campagna denominata Mini Shai-Hulud ha compromesso pacchetti npm di progetti come TanStack, Mistral AI e Guardrails AI utilizzando token GitHub OIDC rubati con metodologie analoghe: l'obiettivo era diffondersi a cascata attraverso le credenziali di pubblicazione dei maintainer colpiti.

Cosa fa il malware

Il comportamento principale documentato è quello di un credential harvester auto-propagante: una volta eseguito, raccoglie chiavi SSH, token GitHub, password di servizi cloud, chiavi API e tutto ciò che può essere usato per accedere ad altri sistemi o repository. L'obiettivo dichiarato è la massima diffusione possibile, infettando altri pacchetti software tramite i token rubati, esattamente come era già successo nel caso che ha colpito Cemu stesso.

C'è però un secondo payload, più aggressivo e dalla chiara connotazione geopolitica: se il malware rileva che il sistema si trova in Israele (attraverso il layout di tastiera e le impostazioni di fuso orario), può avviare la cancellazione ricorsiva dell'intero filesystem con il comando rm -rf /* e, stando ai report, riprodurre una sirena d'allarme. Questo componente rende il malware un ibrido tra credential stealer e wiper selettivo.

L'IP 83.142.209.194 è hardcoded nel codice malevolo come endpoint remoto di comunicazione. Il team di Cemu non ha ancora completato l'analisi delle capacità del malware, quindi non è possibile escludere ulteriori funzionalità non ancora documentate.

La portata dell'incidente

Le stime circolate sui forum della community indicano circa 22.000 utenti potenzialmente colpiti: 2.000 tramite il pacchetto ZIP Ubuntu e circa 20.000 tramite l'AppImage. Quest'ultima è anche il formato che EmuDeck, il popolare launcher per Steam Deck, scarica automaticamente da GitHub per installare Cemu, il che ha probabilmente amplificato la diffusione tra utenti che non avevano consapevolezza di stare eseguendo un binario aggiornato.

Gli hash SHA256 dei file sicuri e di quelli infetti sono stati pubblicati dal team sulla pagina GitHub e in un documento PSA separato, che contiene anche l'elenco di file e directory che il malware potrebbe aver creato sul sistema. Tuttavia, il team avverte esplicitamente che l'assenza di quei file non è garanzia di pulizia.

Cosa fare se si è a rischio

Chi ha scaricato e avviato Cemu tra il 6 e il 12 maggio dovrebbe adottare le seguenti misure nell'ordine: eliminare immediatamente i file cemu-2.6-x86_64.AppImage e cemu-2.6-ubuntu-22.04-x64.zip se presenti; verificare il checksum SHA256 del file in proprio possesso prima di considerarlo sicuro; bloccare l'IP 83.142.209.194 come precauzione immediata; ruotare tutte le credenziali potenzialmente esposte, tra cui password, token GitHub, chiavi SSH, chiavi API per servizi cloud e token CI/CD. Nei casi più critici, specialmente su macchine usate per sviluppo o con accesso a infrastrutture, la reinstallazione del sistema operativo è la strada più sicura.

Il team ha già ripubblicato versioni pulite e rimosso gli asset compromessi da GitHub, implementando misure aggiuntive per impedire che build infette vengano pubblicate automaticamente in futuro tramite le pipeline CI/CD del progetto.