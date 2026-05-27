BadHost, il bug "da un carattere" che espone migliaia di server LLM in tutto il mondo

Una singola injection nell'header Host bypassa l'autenticazione path-based di Starlette, che regge FastAPI e gran parte dell'infrastruttura Python per LLM serving, MCP server e agent

Un singolo carattere nell'header HTTP Host basta a bypassare i controlli di autorizzazione che molte applicazioni Python applicano in base al path delle richieste. Il bug riguarda Starlette, il framework ASGI alla base di FastAPI e, di conseguenza, di buona parte dell'infrastruttura Python che oggi regge model serving, agenti e proxy LLM. La vulnerabilità è tracciata come CVE-2026-48710, è stata battezzata BadHost dai ricercatori che l'hanno divulgata e dispone già di una patch nella versione Starlette 1.0.1, rilasciata il 21 maggio e seguita il giorno dopo dalla divulgazione pubblica.

Il bug è stato individuato da X41 D-Sec durante un audit del codice di vLLM sponsorizzato da OSTIF. vLLM è uno dei progetti più diffusi per il serving locale di modelli di grandi dimensioni, e poggia su Starlette via FastAPI. Da lì, il perimetro reale tocca LiteLLM e Text Generation Inference (due gateway tra l'applicazione e il modello), la quasi totalità dei proxy con shim API OpenAI, una larga porzione dei server MCP, gli agent harness, i dashboard di valutazione e i pannelli di controllo dei modelli.

Cosa fa esattamente quel carattere

Per capire come la singola injection produca un bypass è prima necessario capire come Starlette gestisca le richieste. Quando un client invia un comando HTTP request, due informazioni viaggiano separate: il path effettivo (ad esempio /admin) e l'header Host, che identifica il dominio destinatario (ad esempio example.com). Starlette, per esporre agli sviluppatori un oggetto request.url completo, concatena i due valori ed effettua un re-parse del risultato. Fino alla versione 1.0.1, prima della ricomposizione l'header Host non veniva validato contro la grammatica delle RFC 9112 e 3986: nessuno verificava cioè che il valore rispettasse il formato che le specifiche di Internet impongono al campo.

Iniettando uno dei caratteri /, ? oppure # nell'header Host, l'attaccante sposta i confini di path, query e frammento durante il re-parse. Il risultato è che il valore request.url.path visto dal codice dell'applicazione dopo la ricostruzione non corrisponde più al path che il server ASGI ha effettivamente ricevuto e contro cui ha eseguito il routing. Si producono due verità divergenti: il router instrada in base al path raw e quindi esegue l'endpoint reale; il middleware vede invece il path inquinato dalla ricostruzione e applica i controlli di sicurezza sul percorso sbagliato. Qualsiasi decisione di autenticazione, autorizzazione o audit basata su request.url.path può essere aggirata mentre l'endpoint protetto continua a essere eseguito normalmente. La proof-of-concept dei ricercatori è di una sola riga: una richiesta con Host: foo verso /admin restituisce 403, la stessa richiesta con Host: foo? restituisce 200.

Perché il CVSS 6.5 sottostima l'impatto reale

L'avvertimento pubblicato sul repository di Starlette assegna alla vulnerabilità un punteggio CVSS 6.5 (Moderate), inquadrando il problema strettamente al livello della libreria come una semplice discrepanza fra stringhe di path. L'analisi di Secwest, che ha esaminato cosa permette di fare quella primitiva ai progetti che la consumano a valle, qualifica invece il bug come critico, e X41 D-Sec nel proprio advisory indipendente fissa il punteggio a 7 (High). La divergenza dipende dall'oggetto valutato. Guardando solo a Starlette, la falla produce un mismatch di stringhe; guardando agli stack che la consumano, dove il middleware affida a request.url il filtro delle decisioni di sicurezza, dalla stessa primitiva i ricercatori hanno costruito catene dimostrate di bypass dell'autenticazione, SSRF ed esecuzione di codice remoto.

Il quadro è poco rassicurante anche su un altro piano. La maggior parte delle installazioni colpite sono di laboratorio. vLLM, LiteLLM e simili vengono esposti routinariamente in modo diretto su uvicorn, hypercorn o granian, ovvero i server ASGI che eseguono il codice Python, senza l'intermediazione di un reverse proxy come nginx davanti a tutto. È quel reverse proxy che, nei siti di produzione, scarta per inerzia gli header malformati prima che arrivino all'applicazione: la sua assenza in ambienti di valutazione, sviluppo e ricerca lascia esposte proprio le rotte più sensibili, come amministrazione, gestione delle chiavi, model management, esecuzione di tool, caricamento dataset e invio di lavori di fine-tuning.

L'arsenale di strumenti AI-assisted non aveva intercettato la falla per una ragione precisa. Le oltre 10.000 vulnerabilità high/critical individuate da Mythos di Anthropic nel primo mese di Project Glasswing sono per costruzione bug interni a un singolo file o repository, dove un modello può leggere il codice e individuare l'errore. BadHost vive invece nell'interazione fra tre specifiche indipendenti (HTTP, ASGI, Starlette) e nei pattern d'uso che i progetti a valle adottano per leggere il valore ricostruito: ogni componente è corretto in isolamento, e la falla emerge solo dalla composizione di livelli che, presi separatamente, fanno tutti il loro lavoro.

La patch è disponibile in Starlette 1.0.1 e richiede di ricostruire ogni container, virtualenv e artefatto bundled che immobilizzi la dipendenza: un semplice pip list sull'host non basta, perché molte installazioni LLM si portano dentro la propria copia vendorizzata di Starlette. La mitigazione complementare, suggerita da X41, è sostituire request.url.path con request.scope["path"] in middleware, dependency e decorator che prendono decisioni di sicurezza: la seconda variabile riporta il path raw senza passare dalla ricostruzione, e chiude la classe di bug alla radice. Per un riscontro rapido è disponibile uno scanner pubblico gratuito gestito dal consorzio di ricercatori. Patch e divulgazione pubblica sono emerse nello stesso giorno e di conseguenza la finestra di vantaggio per lo sviluppo di exploit, per gli operatori esposti, va assunta pari a zero.