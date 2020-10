Attenti alle anteprime dei link nei messaggi: a rischio privacy, sicurezza, batteria e traffico dati

Le anteprime dei link sono una funzionalità presente in praticamente tutte le app di chat e messaggistica, e rappresentano un'indiscutibile utilità: rendono più agevoli le conversazioni tra le parti, visualizzando una porzione di testo e immagini relative a ciò che si sta condividendo. Una funzionalità che però nasconde qualche lato oscuro e ci espone al rischio di far trapelare dati sensibili, consumare inavvertitamente traffico dati, pesare sulla batteria e anche esporre collegamenti nelle chat che dovrebbero essere crittografati end-to-end.

Anteprime dei collegamenti: a rischio la privacy

E' quanto scoperto dai ricercatori di sicurezza Talal Haj Bakry e Tommy Mysk, i quali hanno effettuato uno studio sul comportamento di vari sistemi e app di messaggistica indagando in particolare il modo in cui gestiscono le anteprime dei collegamenti. Oggetto dello studio sono stati diversi sistemi di messaggistica, ma quelli di Facebook, Instagram, LinkedIn e Line sono stati capaci di mettersi in luce in maniera particolarmente negativa.

Cosa accade, normalmente, quando si condivide un collegamento all'interno di un messaggio? L'app di messaggistica visualizza una piccola anteprima associata al link che contiene un'immagine e una porzione di testo. Perché ciò possa succedere l'app deve andare ad esplorare il collegamento e controllare cosa contiene. Si tratta di un comportamento che può esporre l'utente ad attacchi anche gravi, come ad esempio il download indesiderato di malware. Ma i possibili usi dannosi di questo tipo di meccanismo possono essere anche più fantasiosi, come ad esempio costringere l'app a scaricare file così grandi da causare un arresto anomalo, l'esaurimento delle batterie o il consumo del proprio pacchetto di traffico mobile. E non finisce qui: se il collegamento conduce a documenti privati, come può accadere ad esempio nel caso di un link verso un servizio di cloud storage come OneDrive, Google Drive o Dropbox, il server dell'app può visualizzarlo e archiviarlo a tempo indeterminato.



Analisi comparata dell'anteprima dei collegamenti per i vari sistemi di messaggistica. Fonte: Mysk

Secondo le analisi effettuate dai due ricercatori, Facebook e Instagram vanno a scaricare integralmente il contenuto del collegamento, che si tratti di una pagina web o di un file, senza alcun limite sulle sue eventuali dimensioni. Ed entrambe le app vanno inoltre ad eseguire qualsiasi eventuale JavaScript contenuto nel collegamento: si tratta di un comportamento potenzialmente rischioso perché gli utenti non hanno modo di controllare la sicurezza di questo aspetto e difficilmente le app di messaggistica possono vantare le stesse contromisure che sono proprie dei browser web moderni. LinkedIn ha mostrato un comportamento leggermente più "discreto", limitandosi a scaricare solamente i primi 50MB del contenuto del collegamento. Mentre Line quando incontra un collegamento, lo invia al server per avere un'anteprima, violando il principio della crittografia end-to-end poiché in questo modo i server di Line possono conoscere i collegamenti che vengono inviati tramite l'app.

TikTok e WeChat si comportano meglio di altri

Altre app come Discord, Google Hangouts, Slack, Twitter e Zoom limitano invece la quantità di dati da scaricare tra i 15MB e i 50MB, mentre invece Signal, Threema, TikTok e WeChat permettono agli utenti di scegliere se visualizzare l'anteprima del link ricevuto in un messaggio, che si rivela l'impostazione migliore per gli utenti che desiderano la massima privacy possibile.

"Ogni volta che si crea una nuova funzionalità è necessario tenere a mente che tipo di implicazioni potrebbe avere per privacy e sicurezza, soprattutto se è una funzione destinata a migliaia o milioni di persone in tutto il mondo. Le anteprime dei link sono una funzionalità comoda che gli utenti generalmente trovano utile, ma qui abbiamo mostrato quale genere di problemi vi possano essere quando gli aspetti di privacy e sicurezza non vengono considerati con attenzione" sottolineano i due ricercatori.