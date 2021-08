Attacco hacker Regione Lazio: il ransomware utilizzato potrebbe essere LockBit 2.0

La Regione Lazio ha subito un attacco ransomware che ha disabilitato i sistemi informatici e, in maniera che desta non poche preoccupazioni, il portale di registrazione per le vaccinazioni COVID-19. L’attacco ha bloccato quasi tutti i file del centro elaborazione dati, ma la campagna vaccinale prosegue regolarmente per tutti coloro che si sono prenotati, ha rassicurato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con un post su Facebook.

Normalmente chi realizza gli attacchi ransomware ha l'obiettivo di rubare dati personali o di tenerli in ostaggio per richiedere un riscatto. Se non si paga non si ha modo di decrittografare i file. Nonostante questo, la Regione Lazio ha subito rilasciato comunicazioni rassicuranti che sostengono che nessun dato sensibile è andato perduto, come i dati sanitari e finanziari. Inoltre, la regione precisa che non ci sono state interruzioni agli appuntamenti esistenti per le vaccinazioni e che il sistema di registrazione online dovrebbe tornare online tra pochi giorni.

RansomEXX o LockBit 2.0?

Secondo quanto ha appreso l'affidabile sito sulla sicurezza informatica BleepingComputer, l'attacco informatico al Lazio è collegato a un gruppo di criminali informatici noto come RansomEXX. Si afferma che, insieme alla richiesta di riscatto, gli hacker hanno incluso un collegamento a una pagina privata del Dark Web che può essere utilizzata per negoziare con gli autori dell'attacco.

Dalla richiesta non si evincono gli autori dell'attacco, ma l'URL Tor utilizzato è conosciuto nell'ambiente per raccogliere le operazioni realizzate attraverso il ransomware RansomEXX. Tuttavia, le informazioni divulgate da BleepingComputer non trovano corrispondenza con quanto afferma JAMESWT, un esperto di malware indipendente che su Twitter ha scritto "In Italia abbiamo prove che sia stato usato LockBit 2.0. 'Qualcuno vuole fuorviare'", senza fornire ulteriori dettagli. Qualora JAMESWT volesse contattarci, siamo ovviamente disposti ad aggiornare questo articolo.

Lockbit 2.0 è uno dei virus informatici più pericolosi sviluppati dagli hacker, più avanzato rispetto al sistema indicato da BleepingComputer. Se JAMESWT avesse ragione, in altri termini, l'attacco alla Regione Lazio sarebbe molto più sofisticato rispetto a quanto preventivato in un primo momento. Questo virus opera la crittografia dei file, bloccandoli fino a quando non viene pagato un riscatto in Bitcoin. Durante il processo di blocco, Lockbit 2.0 rinomina i file con l’estensione “.Lockbit”. Normalmente, Lockbit 2.0 infetta i computer servendosi di un'email di spam che assomiglia alle e-mail di Amazon, eBay, banche o compagnie assicurative. Basta aprire le e-mail perché il malware venga scaricato ed eseguito. Al tempo stesso, l'e-mail non è l'unico veicolo per infettare un computer, perché Lockbit 2.0 si può nascondere in strumenti di attivazione del software illegali o canali di download non attendibili.

Una volta che il ransomware ottiene l'accesso alla rete è in grado di diffondersi fra tutte le risorse di rete e crittografare i file per portare avanti il suo tentativo di estorsione. Per farlo deve ottenere l'accesso al controller di dominio di Windows e in questo modo può crittografare i file di tutti i dispositivi collegati alla rete.

Non tutti i meandri di questa faccenda sono stati ancora definiti, ma quel che è certo è che si tratta di un attacco più sofisticato di quanto si potesse pensare in un primo momento. Gli indizi finora divulgati non portano ad alcun tipo di evidenza di un attacco di stampo terroristico, piuttosto a un classico attacco criminale effettuato a scopo di estorsione. Attacchi di tipo ransomware di questo tipo hanno già colpito importanti istituzioni come la rete governativa brasiliana, il Dipartimento dei trasporti del Texas (TxDOT), Konica Minolta, IPG Photonics e la società pubblica di telecomunicazioni in Ecuador.