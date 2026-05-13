Altro che 90 giorni per rilasciare una patch: all'IA bastano 30 minuti per bucare un sistema

La diffusione degli strumenti basati su LLM (Large Language Model) sta ridefinendo in profondità il settore della cybersicurezza, con conseguenze dirette sui tempi di individuazione e sfruttamento delle vulnerabilità software. Secondo l'analisi del ricercatore Himanshu Anand, il tradizionale standard dei 90 giorni "Responsible Disclosure" – ovvero il tempo che intercorre tra la notifica di una vulnerabilità e l'intervento da parte dell'azienda prima che venga resa pubblica – non offre più garanzie sufficienti in uno scenario dove l'intelligenza artificiale permette di analizzare codice e pattern di errore con velocità senza precedenti.

Il problema non riguarda una superiore capacità teorica dell'AI rispetto ai ricercatori umani, ma la sua abilità di operare senza interruzioni, 24 ore su 24, applicando riconoscimento di schemi su larga scala. Questa capacità consente di individuare molto rapidamente le vulnerabilità, soprattutto in aree già note per esposizione elevata come gestione memoria, dipendenze software e meccanismi zero-copy.

Casi recenti come Copy Fail e Dirty Frag, che hanno coinvolto il kernel Linux attraverso vulnerabilità di "privilege escalation" locale, mostrano con chiarezza il cambiamento. Entrambe le falle sfruttavano implementazioni insicure dei sistemi zero-copy, tecnica che evita la duplicazione dei dati in memoria per migliorare le prestazioni ma che, in presenza di errori, può facilitare l'accesso ai privilegi di amministratore. In particolare, Dirty Frag è diventata pubblica dopo poco più di una settimana dalla segnalazione iniziale, molto prima della finestra standard prevista.

Secondo Anand, questa accelerazione suggerisce una realtà incontestabile: nel momento in cui una vulnerabilità viene scoperta da ricercatori etici, esistono forti probabilità che strumenti automatizzati o malintenzionati l'abbiano già individuata o, quantomeno, siano in grado di replicarla in tempi minimi. Un episodio riportato dallo stesso ricercatore, relativo a una falla in un e-commerce che consentiva acquisti a 0 dollari, evidenzia come ben 10 ricercatori avessero identificato quasi simultaneamente lo stesso problema nell'arco di sei settimane.

Anche i team di triage confermano il fenomeno: dopo la pubblicazione o la segnalazione di nuove vulnerabilità, si registra una rapida ondata di report duplicati. Questo implica che l'automazione basata su AI sta portando i ricercatori verso gli stessi punti deboli con una convergenza sempre più rapida, il che riduce drasticamente il tempo a disposizione delle aziende per applicare patch tradizionali distribuite su base mensile.

Un altro elemento critico riguarda la velocità di "weaponization", cioè il tempo che impiegano gli hacker a trasformare quella vulnerabilità in una minaccia concreta e funzionale. Anand sostiene di aver realizzato un exploit funzionante per una vulnerabilità già pubblicata e corretta nel framework React in appena 30 minuti grazie a strumenti LLM. Questo evidenzia come, in un tempo minimo, anche un software già patchato possa trasformarsi in una fonte di rischio per chi non installa praticamente subito l'aggiornamento.

Per tali ragioni, Anand ha assunto una posizione netta verso il problema: ogni vulnerabilità critica deve essere trattata come P0, ovvero massima priorità, con correzioni immediate. Il classico intervallo di 30 giorni tra scoperta e rilascio della patch viene considerato sempre meno efficace, soprattutto se gli aggressori analizzano repository, modifiche ai sorgenti o differenze nei commit in tempo reale.

Il mondo open source mantiene un vantaggio importante grazie alla trasparenza del codice e alla possibilità di sviluppare fix in poche ore, come dimostrato dai 423 interventi di sicurezza pubblicati da Mozilla ad aprile. Tuttavia, la stessa accessibilità del codice rappresenta oggi anche un'arma a doppio taglio, poiché facilita l'analisi automatizzata delle debolezze.

Sul fronte closed source, la protezione derivante dalla mancata disponibilità del codice potrebbe risultare meno solida del previsto: decompilazione, analisi binaria e scansioni di rete assistite da AI ampliano comunque la superficie di ricerca. In questo contesto, grandi aziende software potrebbero trovarsi presto ad affrontare problematiche simili.

Per sviluppatori, amministratori di sistema e vendor, il nuovo scenario richiede l'integrazione di LLM nei processi di code review, deployment e dependency checking come contromisura efficace. L'intelligenza artificiale non rappresenta più soltanto uno strumento offensivo nelle mani degli attaccanti, ma una componente necessaria per mantenere competitività difensiva in una corsa che si misura ormai in ore, non più in mesi.