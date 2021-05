Air India: rubati i dati personali di 4,5 milioni di passeggeri degli ultimi 10 anni

Air India ha comunicato di aver subito una violazione che ha provocato il furto di dati appartenenti a circa 4,5 milioni di passeggeri. Si tratta di una conseguenza legata ad un attacco informatico avvenuto tre mesi fa e di cui è stato vittima SITA, Société internationale de télécommunications aéronautiques, fornitore IT del settore areonautico globale. SITA è il responsabile del trattamento dei dati del sistema di servizio passeggeri di Air India.

La violazione ha toccato dati personali risalenti anche fino a 10 anni fa, registrati dalla compagnia aerea nel periodo tra il 26 agosto 2011 al 3 febbraio 2021. Tra i dati sottratti vi sarebbero i nomi, le date di nascita, informazioni di contatto, dettagli dei passaporti informazioni sui biglietti acquistati, dati frequent flyer dei programmi di Star Alliance e Air India e i dati della carta di credito. Stando alle comunicazioni di Air India non sarebbero state sottratte password per l'accesso ai servizi frequent flyer o i dettagli CCV/CVC della carta di credito poiché tali informazioni non erano conservare nei sistemi di SITA.

L'attacco informatico di cui è stata vittima SITA è stato scoperto per la prima volta alla fine del mese di febbraio, ma solamente il mese scorso Air India ha affermato di aver compreso la gravità delle conseguenze dell'attacco, che l'hanno portata a condurre le opportune indagini per verificare i server compromessi e ripristinarne la sicurezza. La compagnia aerea ha collaborato con specialisti e consulenti esterni, per avvertire e cooperare con gli emittenti di carte di credito. Air India ha infine reimpostato le password del suo programma frequent flyer.

Quando SITA ha scoperto e reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico ha inoltre comunicato che le compagnie aeree delle alleanze One World e Star Alliance sono state colpite. Oltre ad Air India tra le altre compagnie vi sono anche realtà come Air New Zealand, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, Luftansa, Malaysia Airlines e Singapore Arlines. Quest'ultima ha reso noto a marzo che l'attacco ha portato alla sottrazione delle informazioni relative a 580 mila clienti membri del suo programma frequent flyer.

SITA serve circa il 90% delle compagnie aeree del mondo, per un totale di 2.800 clienti tra cui compagnie aeree, aeroporti e agenzie governative.