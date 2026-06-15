Agenti IA che si coordinano tra loro: Google DeepMind investe 10 milioni per capire i rischi prima della diffusione di massa
Google DeepMind annuncia un fondo da 10 milioni per la sicurezza dei sistemi multi-agente: un campo di ricerca che ancora non esiste. Con Schmidt Sciences, ARIA e Cooperative AI Foundation. Candidature aperte fino all'8 agosto 2026.di Andrea Bai pubblicata il 15 Giugno 2026, alle 10:01 nel canale Sicurezza
Google DeepMind ha annunciato un finanziamento da 10 milioni di dollari per la ricerca sulla sicurezza dei sistemi multi-agente, con il supporto di Schmidt Sciences, Cooperative AI Foundation, ARIA e Google.org. L'iniziativa nasce dalla preoccupazione per uno scenario ormai prossimo: milioni di agenti IA autonomi che interagiscono tra loro, scambiano istruzioni e si coordinano senza supervisione umana diretta.
Rohin Shah, che guida il team AGI Safety & Alignment di Google DeepMind, sottolinea: "Il problema principale è che non esiste ancora un campo di ricerca per la sicurezza multi-agente. E vorremmo che ci fosse". Shah stima che solo alcuni mesi prima che la diffusione di agenti raggiunga una scala economica rilevante, ma il margine per costruire strumenti adeguati si assottiglia.
I rischi identificati dai ricercatori coprono un terreno piuttosto ampio: frodi e truffe automatizzate, prompt injection tra agenti, cyberattacchi potenziati dalla coordinazione automatica. Il punto critico va oltre la scala e riguarda la natura degli agenti stessi. Refael Angel, cofounder e CTO di Akeyless, descrive il problema in maniera chiara: "Un agente ragiona, improvvisa, e può essere dirottato da una singola frase sepolta in un documento che gli è stato chiesto di leggere."
C'è poi il concetto di "trifecta" o "triade letale" di cui già avevamo parlato in passato: l'agente combina accesso privilegiato a dati sensibili, esposizione a contenuti non attendibili (email, pagine web, messaggi in chat), e capacità di comunicare con l'esterno inviando email o effettuando chiamate API. Il problema fondamentale è l'incapacità strutturale dei modelli linguistici di separare comandi da dati, che rende gli attacchi di prompt injection di fatto un problema non eliminabile a monte, ma solo arginabile a posteriori (da qui il concetto del contenimento del "blast radius").
James Fox, che guida il programma Science of Trustworthy AI presso Schmidt Sciences, osserva che i rischi considerati ipotetici fino a pochi anni fa sono ora molto concreti: "Il futuro è arrivato più rapidamente di quanto forse ci si aspettasse." Nel maggio 2026 Anthropic aveva già pubblicato le linee guida Zero Trust per agenti IA, basate sull'assunzione che il sistema sia già compromesso e che le difese vadano progettate di conseguenza. Il finanziamento di Google DeepMind si posiziona a monte: l'obiettivo è la ricerca di base, prima ancora degli strumenti operativi.
L'annuncio ufficiale identifica quattro aree prioritarie: ambienti di test isolati (sandbox e testbed), scienza delle reti di agenti, infrastruttura per sistemi agentici, supervisione e controllo. Le candidature si chiudono l'8 agosto 2026, con i vincitori attesi in autunno.
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La IA ha già dimostrato di riuscire ad uscire dalla sandbox, è già capitato in diverse occasioni.
Però mi pare che chi sta sviluppando la IA,stia prendendo tutto troppo alla leggera.....
La IA ha già dimostrato di riuscire ad uscire dalla sandbox, è già capitato in diverse occasioni.
Però mi pare che chi sta sviluppando la IA,stia prendendo tutto troppo alla leggera.....
Il fatto e che attualmente l'approccio troppo "Bambino" nei riguardi della AI fa piu danno che altro, per imparare e non sbagliare successivamente l'AI deve anche capire di sbagliare, perchè la prima volta che per un GLITCH il sistema viene bypassato se l'AI non sà cosa e sbagliato perchè non ha mai imparato cosa significhi il disastro e fatto.
Se al posto di un RUSSO in un AVAMPOSTO ci fosse stata un AI che non comprendeva il significato di....non è possibile verifico noi tutti non staremo qui a parlare di AI.
Corretto andarci con i piedi di piombo ma corretto anche non esagerare con le precauzioni e per le paure sugli azionisti.
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