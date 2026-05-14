Un distributore toglierà l'elettricità a 49.000 persone in favore di un data center IA

L'espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti ha dato il via a una nuova discussione, ancora una volta per l'impatto energetico. Naturalmente, l'effetto della presenza dei data center AI si riflette direttamente su cittadini e infrastrutture.

Tra i casi recenti più discussi vi è senza dubbio quello di Lake Tahoe, al confine tra California e Nevada, dove circa 49.000 residenti dovranno trovare una nuova fonte di approvvigionamento elettrico entro maggio 2027 dopo la decisione di una compagnia energetica del Nevada di interrompere la fornitura a un operatore californiano.

Come riportato da SFGate, la situazione coinvolge i clienti serviti da Liberty Utilities, azienda con base in California che oggi riceve il 75% dell'energia da NV Energy, società attiva oltreconfine. Sebbene NV Energy sostenga che il cambiamento fosse pianificato da anni e abbia subito rinvii già dal 2009, nel contesto attuale il tempismo risulta piuttosto curioso, soprattutto a fronte di 17 anni di ritardi.

Secondo il Desert Research Institute, i data center hanno assorbito il 22% della rete energetica del Nevada nel 2024, con una quota potenziale del 35% entro il 2030. Le prospettive risultano ancora più impegnative considerando che 12 strutture previste nello Stato potrebbero richiedere fino a 5,9 GW entro il 2033, pari a circa 2,8 volte la produzione della diga di Hoover.

I numeri mostrano una trasformazione profonda nella distribuzione delle risorse elettriche. La Proprio la suddetta NV Energy ha definito questa crescita una grande opportunità, ma inevitabilmente stanno aumentando critiche e proteste. Liberty Utilities potrebbe individuare un fornitore temporaneo, ma l'energia dovrebbe comunque transitare attraverso le linee di NV Energy, in un'assurda competizione sempre più serrata tra residenti e grandi aziende tecnologiche.

L'alternativa di aumentare le forniture dalla California appare complessa e costosa: servirebbero infatti investimenti da centinaia di milioni di dollari per nuove linee elettriche attraverso la Sierra Nevada. Questo scenario sta chiaramente alimentando il malcontento di molte comunità locali, che denunciano una riduzione della propria rappresentanza nelle scelte infrastrutturali.

Il caso del Nevada si inserisce in uno scenario nazionale sempre più teso. In diverse aree degli Stati Uniti, i data center risultano sempre più contestati per l'impatto su bollette, consumi idrici e disponibilità energetica. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati episodi di tensione politica e sociale, dai conflitti nei consigli comunali fino alle proteste contro progetti accusati di sottrarre risorse a famiglie e servizi essenziali.

L'intelligenza artificiale richiede infrastrutture sempre più potenti, ma la crescita dei consumi apre interrogativi concreti sulla sostenibilità delle reti. Il Nevada rappresenta oggi uno degli esempi più evidenti di come la corsa tecnologica possa ridefinire priorità energetiche, con cittadini e territori chiamati a confrontarsi con conseguenze economiche e ambientali sempre più evidenti.