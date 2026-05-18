Panthalassa, la scommessa di Thiel: energia dalle onde e datacenter AI in mare aperto

Panthalassa ha ottenuto 140 milioni di dollari in un round guidato da Peter Thiel per sviluppare piattaforme galleggianti che ricavano energia dalle onde. Al loro interno, datacenter AI offshore che usano tale energia per eseguire calcoli, per poi trasferire i dati via satellite.

Ricavare energia dal moto ondoso dell'oceano è un tema ricorrente, ancora di più in un mondo in cui la crescente fame di energia per le infrastrutture legate all'intelligente artificiale richiede di pensare fuori dagli schemi, a fronte di reti terrestri limitate e spesso obsolete per far fronte alla domanda attuale e futura.

È in questo scenario che si inserisce Panthalassa, startup che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 140 milioni di dollari guidato dall'investitore Peter Thiel - fondatore di Palantir. L'operazione, secondo quanto riportato, avvicina la valutazione della società alla soglia del miliardo di dollari.

Il progetto della startup è tecnicamente molto interessante. L'architettura proposta da Panthalassa si basa su "nodi" galleggianti installati in mare aperto. La struttura integra una sfera superficiale che sfrutta il moto ondoso e un'estensione subacquea di grandi dimensioni, fino a circa 280 piedi, in cui il movimento dell'acqua aziona turbine per la generazione elettrica. All'interno del sistema è previsto anche un server AI sigillato ermeticamente, raffreddato direttamente dall'acqua circostante.

Un elemento chiave dell'approccio è l'eliminazione della necessità di trasporto dell'energia verso la terraferma: l'energia viene consumata in loco per eseguire modelli AI già addestrati, mentre la componente di raffreddamento sfrutta naturalmente le basse temperature oceaniche, riducendo il fabbisogno di sistemi HVAC tradizionali.

La connettività viene gestita tramite satelliti in orbita bassa (LEO), consentendo la trasmissione dei dati senza infrastrutture terrestri dedicate. L'obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di infrastrutture computazionali autonome distribuite direttamente nelle aree oceaniche a maggiore densità energetica.

Panthalassa, fondata nel 2016, ha sviluppato nel tempo diversi prototipi - Ocean-1, Ocean-2 e Wavehopper - testati in campagne sperimentali dal 2021. L'azienda prevede il lancio della serie Ocean-3 nell'Oceano Pacifico settentrionale nel corso dell'anno, con un'eventuale commercializzazione prevista entro il 2027.

Il settore resta tuttavia sperimentale: esperienze precedenti come il progetto subacqueo Project Natick di Microsoft hanno dimostrato alcuni vantaggi in termini di raffreddamento e affidabilità, ma anche criticità legate alla manutenzione e alla scalabilità.

A questi aspetti si aggiungono considerazioni sulla sicurezza: studi accademici evidenziano come ambienti sottomarini possano introdurre nuove vulnerabilità, tra cui difficoltà di monitoraggio e possibili attacchi acustici, oltre a complessità operative dovute all'isolamento fisico delle infrastrutture. Basteranno i soldi di Peter Thiel a superare tutte queste problematiche?