Impara il linguaggio SQL con il corso Udemy a 11,99 euro per i lettori di Hardware Upgrade

La memorizzazione di fatti ed eventi è un'esigenza che l'uomo avverte fin dalla notte dei tempi. Graffitti e incisioni nelle grotte, tavolette di argilla incuneate, rotoli di papiro sono tutti esempi storici del modo in cui l'uomo si è adoperato per annotare eventi o fatti della vita di tutti i giorni, come memoria storica o anche solo semplicemente per tenere traccia di elementi numerosi come i capi di bestiame o il censimento della popolazione.

Fortunatamente lo sviluppo tecnologico ha permesso di accedere a strumenti decisamente più efficienti allo scopo, che oggi si concretizzano nella forma di database. Sono, semplificando, sistemi software per la memorizzazione e gestione di dati, che possono essere immagazzinati in uno spazio fisico limitato. Contestualmente nascono nuove esigenze, e in particolare quella di ottenere informazioni velocemente e semplicemente sulla base dei dati memorizzati. E' nel 1970 che si sviluppa il primo modello di database relazionale, ovvero un sistema in cui i dati sono memorizzati in più tabelle che rappresentano una matrice bidimensionale (riga e colonna) così da rendere immediata non solo l'estrazione di un singolo dato, ma anche la messa in relazione con altri dati tramite le operazioni dell'algebra booleana.

Uno dei linguaggi più usati per la gestione e l'estrazione di informazioni da database relazionali è SQL, acronimo di Structured Query Language. Più nello specifico il linguaggio SQL permette di interrogare e gestire database tramite l'impiego delle cosiddette "query", ovvero costrutti di programmazione per ottenere informazioni e relazioni tra i dati.



Se ti trovi per necessità o diletto ad aver a che fare con un database relazionale, per gestire i dati della tua azienda o magari in campo accademico per necessità di ricerca, la conoscenza di SQL è una competenza fondamentale. In questo ti può venire in soccorso il corso Udemy "Impariamo da zero SQL con Oracle, SQL Server e MySQL", che in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade è offerto al prezzo speciale di 11,99 Euro.

Si tratta di un corso che si rivolge a tutti coloro i quali hanno l'esigenza di utilizzare il Structured Query Language (SQL) allo scopo di trasformare i dati in informazioni (creazione di query di selezione e report), inserire, modificare ed eliminare i dati dalle tabelle e apprendere i principi teorici e pratici di progettazione e creazione dei database relazionali, delle tabelle, degli indici e delle viste. Sei un Data Analyst, un responsabile IT o magari uno studente? E' il corso che fa per te se vuoi costruire le basi della conoscena del linguaggio SQL.

Perché questo corso?

Un corso che si compone di più di 17 ore di video-lezioni, e che affronterà gli argomenti sfruttando un database con dati reali ed eseguendo compiti coerenti con una specifica mansione lavorativa, analizzando, commentando ed eseguendo le querysia nell'Oracle SQL Developerche nel Microsoft Sql Server Management Studio (SSMS). Un corso pratico quindi, che ti permette di applicare immediatamente i concetti illustrati. E il corso è completamente in italiano: un grande valore aggiunto che permette di cogliere ogni dettaglio di tutti gli aspetti trattati, nonché la certezza di aver compreso appieno un concetto, fugando dubbi e possibili fraintendimenti. Il corso è studiato per essere un percorso di apprendimento graduale, intendendo ogni argomento come la naturale conseguenza del precedente.

Investire sulle proprie competenze è il modo migliore per tenersi al passo con i tempi mutevoli del mondo di oggi. La formazione e l'apprendimento continuo permettono di migliorare la competitività sul mercato del lavoro per aprire nuove opportunità professionali. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, alla connettività pervasiva, e alla diffusione del video come media di informazione e formazione è possibile apprendere in maniera molto più semplice di quanto si potesse fare anche solo pochi anni fa.

Un tempo formazione voleva dire frequentare di persona un corso, magari lontano da casa o dal posto di lavoro e spesso ad orari serali con tutti i disagi che ne conseguono. La formazione online non è più un tabù: è pratica, permette di essere portata avanti con i propri ritmi, può essere svolta ovunque e soprattutto la possiamo adattare ai nostri tempi e non viceversa.

Perché Udemy?

Sulla piattaforma Udemy è possibile trovare oltre 100 mila corsi online tenuti da più di 7000 istruttori su quasi ogni aspetto dello scibile umano, dalla programmazione al marketing, dalla fotografia al webdesign, fino a tutto l'ambito delle soft-skill trasversali che possono arricchire le capacità e le competenze di qualsiasi figura.

L'iscrizione a Udemy è completamente gratuita: non vi sono abbonamenti o costi periodici da sostenere, semplicemente si acquista il singolo corso che si intende seguire. Il catalogo dei corsi offre proposte adatte a tutte le tasche, e corsi di più alto valore capaci di offrire una formazione davvero solida. E il corso, una volta acquistato, resta per sempre nell'account dell'utente così che sia possibile consultare anche i suoi eventuali aggiornamenti nonché porre domande all'insegnante per approfondire qualche dubbio eventualmente sorto durante la frequentazione. E in più se il corso proprio non soddisfa, si può essere rimborsati entro 30 giorni.

E se invece hai tu qualche competenza da trasmettere? Udemy offre la possibilità di candidarsi anche come insegnante: potrai creare il tuo corso e proporlo a milioni di studenti in tutto il mondo.