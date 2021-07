Cambridge-1, Nvidia inaugura il supercomputer più potente del Regno Unito

Viene inaugurato oggi Cambridge-1, il supercomputer più potente del Regno Unito. Realizzato da Nvidia, il sistema sarà presentato nel corso di un evento alle 15:00 (visibile qui) in cui il cofondatore e CEO dell'azienda statunitense, Jensen Huang, parlerà del ruolo di questo supercomputer per il mondo dell'intelligenza artificiale e della scienza in generale.

Frutto di un investimento di 100 milioni di dollari, Cambridge-1 sarà usato in particolare per nuove scoperte e progressi nel settore medico e sanitario: i primi progetti - che includono una migliore comprensione di malattie del cervello come la demenza, l'uso dell'IA per progettare nuovi farmaci e scoprire variazioni che causano malattie nel genoma umano - arrivano infatti da AstraZeneca, GSK, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, King's College London e Oxford Nanopore Technologies.

Cambridge-1 si basa su cluster Nvidia DGX SuperPOD e sul framework dedicato all'ambito sanitario Nvidia Clara. Il supercomputer si colloca in termini di potenza tra i primi 50 supercomputer al mondo (41esimo) e sarà alimentato totalmente con energia rinnovabile.

Nello specifico Nvidia parla di 80 sistemi DGX A100 con GPU Nvidia A100, DPU BlueField-2 e connettività di rete NVIDIA HDR InfiniBand per una potenza di oltre 400 petaflops con calcoli di intelligenza artificiali e quasi 10 petaflops nel benchmark di settore Linpack. A bordo anche CPU AMD EPYC 7742 dotate di 64 core a 2,25 GHz.

Per Nvidia l'investimento in questo supercomputer è anche un modo per dimostrare al Regno Unito, che si appresta ad analizzare l'acquisizione di ARM, la ferma volontà di investire nel Paese. Non va dimenticato infatti che Nvidia ha anche l'intenzione di creare un "AI Center of Excellence" a Cambridge e dotarlo di nuovo supercomputer basato su chip ARM e GPU Nvidia.

Secondo un report di Frontier Economics citato da Nvidia, Cambridge-1 ha il potenziale di creare una ricaduta economica di 600 milioni di sterline (circa 825 milioni di dollari) nel corso dei prossimi 10 anni.

