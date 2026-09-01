Xiaomi Xring O3 supera i 14.000 punti su Geekbench e punta a diventare uno dei chip mobile più potenti

Xiaomi Xring O3 ha superato i 14.000 punti nel test multi-core di Geekbench, mostrando il potenziale del nuovo chip a 10 core. Realizzato a 3 nm, supporta per primo la memoria LPDDR6 e promette importanti miglioramenti per CPU, GPU e NPU

Il nuovo Xiaomi Xring O3 si prepara a debuttare su alcuni dei prossimi dispositivi dell'azienda cinese, tra cui Xiaomi 18 Fold e Xiaomi Pad 9 Pro Max. Proprio quest'ultimo, identificato dal numero di modello M367FC, è comparso nei database di Geekbench, offrendo le prime indicazioni concrete sulle capacità del nuovo processore.

Le rilevazioni più recenti mostrano risultati particolarmente interessanti. Il tablet ha raggiunto un punteggio massimo di 14.319 punti nel test multi-core, mentre un'altra registrazione si è fermata a 14.153 punti. Sul fronte single-core, i risultati disponibili oscillano invece tra 3.474 e 3.710 punti. I benchmark non rappresentano ancora una valutazione definitiva, ma permettono di avere un primo riferimento sulle prestazioni dell'Xring O3.

Il processore utilizza una configurazione composta da 10 core, organizzati in quattro unità con frequenza di 3,15 GHz, quattro core capaci di raggiungere 3,69 GHz e due unità ad alte prestazioni che arrivano fino a 4,36 GHz. La parte grafica è affidata a una GPU Mali-G2-Ultra-NX con 16 core, destinata a gestire l'elaborazione grafica dei dispositivi equipaggiati con il nuovo chip.

I miglioramenti in arrivo con Xiaomi Xring 03

Secondo quanto dichiarato da Xiaomi, il passaggio alla nuova generazione dovrebbe portare miglioramenti significativi. L'azienda parla di un incremento fino al 60% per le prestazioni della CPU e dell'85% per quelle della GPU, accompagnato da un aumento del 64% dell'efficienza energetica della componente grafica.

L'Xring O3 sarà prodotto utilizzando un processo a 3 nanometri, quindi con una tecnologia differente rispetto ai futuri chip flagship a 2 nm di Qualcomm e MediaTek. Il processore avrebbe però un primato importante: sarebbe il primo chip mobile compatibile con memorie LPDDR6. Xiaomi 18 Fold e Pad 9 Pro Max dovrebbero abbinarlo a 16 GB di LPDDR6 prodotta da CXMT, con velocità fino a 12.800 Mbps e una larghezza di banda massima di 113,8 GB/s.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il chip dovrebbe offrire 200 TOPS di elaborazione tensoriale, 3,13 TFLOPS nelle operazioni vettoriali e un incremento fino al 45% delle prestazioni della NPU. Xiaomi dichiara inoltre un risultato AnTuTu potenziale di 5,22 milioni di punti, che potrebbe rendere l'Xring O3 il primo chip mobile a superare la soglia dei cinque milioni.