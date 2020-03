Xiaomi Smart Mask: la mascherina per monitorare il respiro

Tempo di maschere e mascherine per via dell'emergenza sanitaria (le raccomandazioni dell'OMS sono qui). Xiaomi, che ha già donato mascherine all'Italia, starebbe pensando di realizzare una soluzione intelligente, quella che è stata rinominata Xiaomi Smart Mask.

Ma quali sarebbero le funzionalità della Xiaomi Smart Mask? La base è quella di una mascherina contro l'inquinamento diffusa in paesi asiatici come la Cina. A questa però sarebbe stata aggiunta una parte "smart" che permetterebbe di monitorare la respirazione dell'utente.

Nella Xiaomi Smart Mask ci sarebbero batteria, sensori, processore, memoria e sistema di comunicazione per monitorare e salvare i dati e mostrarli all'interno di un'app.

Attualmente ci troviamo di fronte a un brevetto presentato all'USPTO (ufficio brevetti statunitense) nel 2016 e concesso solo recentemente. L'utilizzo principale sarebbe in realtà legato all'inquinamento, ma potrebbe servire anche per monitorare la capacità respiratoria di un paziente affetto da COVID-19.

Lo schema allegato insieme al brevetto spiega che verrebbe registrato il tempo di utilizzo inviando poi i dati a un dispositivo (smartphone o tablet). A questo punto grazie all'acquisizione della qualità dell'aria e rapportandolo al tempo di utilizzo della Xiaomi Smart Mask sarebbe possibile sapere la capacità di assorbimento degli inquinanti.

Tra i sensori potrebbero essere integrati anche accelerometri e giroscopi per sapere se l'utente si sta muovendo portando quindi ad avere un respiro più affannoso o meno (e quindi avendo monitoraggi più precisi). Non si tratta ancora di un prodotto pronto alla commercializzazione ma la Xiaomi Smart Mask potrebbe comunque arrivare in un prossimo futuro.