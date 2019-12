Xiaomi reinventa il letto con l'Electric Smart Bed: e c'è anche la modalità 'anti-russamento'

Il celebre produttore di smartphone, noto principalmente per l'incredibile rapporto qualità-prezzo, ha svelato la scorsa settimana una nuova rivisitazione del concetto di letto, che diventa Smart ed elettrico. La compagnia continua a concentrarsi sullo sviluppo di smartphone, ma è da tempo che si cimenta anche nei settori più disparati con brand sussidiari (e non). E con lo Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed intende rivoluzionare il letto.

Il letto smart è stato progettato dalla Chengdu Fun Sleep Technology, un'azienda di proprietà di Xiaomi con un occhio di riguardo all'ambiente, e si può controllare attraverso tasti o comandi vocali. Grazie ai controlli l'utente può decidere di alzare una parte del letto, impostando precisamente l'angolo, al fine - secondo quanto dichiarato dall'azienda - di fornire un sonno di alta qualità durante la notte, insieme a massimo comfort e relax.

Nello specifico il letto elettrico "smart" è equipaggiato con un meccanismo a doppio motore che consente di gestire le due aree del letto in maniera distinta e separata, offrendo all'utente una maggiore possibilità di personalizzazione della posizione rispetto ai letti a singolo motore. La parte superiore può essere alzata da 0 a 60°, mentre quella inferiore si può alzare fino a 30°. Di default sono presenti 5 modalità precaricate: flat, anti-russamento, lettura, TV, e anche una modalità "zero-gravità".

Xiaomi ha deciso di porre un'attenta cura nella scelta dei materiali: 8H Milan Smart Electric Bed è realizzato in fibra di vetro rinforzata insieme a un telaio in acciaio. Ogni singola parte può resistere a un peso di 75Kg, con il letto che può sopportare un peso di massimo 1000Kg e la base che è suddivisa in 5 scompartimenti per meglio rispondere alla distribuzione dei pesi tipica del corpo umano. Il funzionamento del letto è garantito per 10 anni.

Il letto di Xiaomi vuole anche essere ecologico: il materasso utilizza una finitura definita Litchi di ottava generazione, ovvero una sorta di tessuto simile alla pelle ma con il vantaggio di essere "environment-friendly" e più resistente Il letto smart di Xiaomi entrerà in fase di crowdfunding a partire dal 3 Dicembre, al prezzo base di 1999 Yuan per il solo telaio, pari a circa 260 euro al cambio attuale.