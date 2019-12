Xiaomi ora vende anche hamburger in finta carne vegetale

Tutti conoscono Xiaomi per i suoi telefoni e i suoi wearable, ma non tutti sanno che il colosso cinese è attivo su molti altri settori. Diversi di questi sono legati all'elettronica: il mercato offre molti prodotti direttamente a marchio Xiaomi o con il marchio dell'azienda controllata da Xiaomi. L'esempio di Ninebot per sistemi di mobilità leggera elettrica come monopattini elettrici e monoruota tipo segway è uno dei più noti. Ma, soprattutto in Asia, rientrano sotto il cappello dei prodotti Xiaomi anche robot aspirapolvere, droni, dispenser automatici di sapone, rubinetti con fotocellula, tritacarne, umidificatori, rasoi, spazzolini elettrici, asciugacapelli, asciugascarpe, depuratori d'acqua a osmosi inversa, spremiagrumi, bollitori, cuociriso, tostapane, mascherine antiinquinamento, ferri da stiro, levapelucchi, distributori automatici di cibo e acqua per animali: la lista è veramente sconfinata.

Come potete vedere nella lista ci sono molti elettrodomestici legati alla cucina, ma Xiaomi sembra voler fare anche il salto nel piatto e sulla piattaforma di crowdfunding/e-shopping Xiaomi YouPin, dove testa l'interesse del pubblico per le idee più diverse, compresi diversi prodotti alimentari, è apparsa anche la confezione di 4 hamburger in finta carne vegetale. Non si tratta di quei prodotti che già attualmente troviamo nei supermercati, gli hamburger vegetali, ma della più recente 'finta carne' ottenuta a partire da proteine isolate di soia, grano e piselli, similmente ai prodotti commercializzati dalla famosa Beyond Meat.

Le proteine vengono isolate con procedimenti meccanici, come la centrifugazione, senza l'uso di chimica. I vari amminoacidi vengono poi riassemblati in proporzioni simili a quelli della carne animale con grassi vegetali (tipo olio di cocco) a ricreare la texture, la consistenza e il sapore della carne. Mescolando proteine da diverse fonti vegetali, come cereali (riso e grano) e legumi (soia e piselli) è infatti possibile ricostruire un profilo completo di amminoacidi, come quello dei derivati animali. Con questa tecnica al momento si ottengono però solo prodotti simili alla carne macinata, anche se sono attive nel mondo (anche da parte di aziende italiane) sperimentazioni per creare la 'fettina vegetale' utilizzando tecnologie di stampa 3D.

La finta carne di Xiaomi viene prodotta da soia, piselli e grano non OGM e offre un apporto nutritivo di 11,7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Si tratta di un prodotto privo di colesterolo. La confezione da 4 hamburger, in totale 220 grammi, costa 118 RMB/CNY pari a poco più di 15 euro.