Xiaomi CyberDog è l'alternativa cinese al cane robot di Boston Dynamics?

Spot, il "cane robot" di Boston Dynamics (ora di proprietà di Hyundai), oltre a sembrare uscito direttamente da una puntata di Black Mirror (ndr. non l'ultima stagione) è ormai diventato iconico nel design aggiungendo nuove funzionalità. Le sue prestazioni sono molto interessanti e potenzialmente utili in alcuni contesti, tanto che potrebbe aver ispirato anche il nuovo Xiaomi CyberDog.

Il nuovo robot è stato lanciato dal produttore cinese in queste ore, nello stesso evento dove è stato presentato il nuovo smartphone Xiaomi MIX 4. La società ha dichiarato di aver "compiuto un altro passo audace nell'esplorazione della tecnologia futura con il suo nuovo robot quadrupede di ispirazione biologica". Queste sono le informazioni attualmente disponibili.

Xiaomi CyberDog: il cane robot che viene dalla Cina

Questo modello riprende nelle forme quanto già visto con la versione di Boston Dynamics. Ci troviamo di fronte quindi a un robot con quattro zampe pensato per essere programmato dalla comunità open source a livello globale. Questo permetterà di implementare nuove funzionalità.

Secondo quanto riportato, il nuovo Xiaomi CyberDog dovrebbe garantire velocità di movimento ma anche agilità nei vari spostamenti grazie a servomotori sviluppati direttamente dal produttore. Le prestazioni parlano di una coppia massima di 32 Nm e una velocità 220 rpm consentendogli di toccare i 3,2 m/s (11,5 km/h).

La piattaforma sulla quale si basa è NVIDIA Jetson Xavier NX, una soluzione inizialmente presentata nel 2018. Le capacità di calcolo, anche in ambito Intelligenza Artificiale sono elevate grazie a 384 CUDA Core, 48 Tensor Core e CPU Carmel v8.2 basata su architettura ARM a 64-bit con 6 core, 6 MB di cache L2 e 4 MB di cache L3. La connettività comprende tre porte USB Type-C e una porta HDMI per consentire agli sviluppatori di aggiungere accessori di vario tipo per incrementare le prestazioni e le funzionalità.

Altro punto fondamentale sono i sensori di Xiaomi CyberDog. In particolare troviamo undici sensori che comprendono funzioni tattili, fotocamere, sensori a ultrasuoni e moduli GPS. Questo permette al robot di rilevare ostacoli e "conoscere" l'ambiente nel quale si trova.

In particolare per la parte visiva, Xiaomi ha attinto alle sue conoscenze nel campo degli smartphone. Per esempio le analisi delle immagini attraverso l'Intelligenza Artificiale, fotocamere fisheye per ampliare il campo di visione mentre per la rilevazione della profondità della scena è integrato un sottosistema Intel RealSense D450.

Gli sviluppatori che lo vorranno provare potranno aggiungere nuove funzionalità, ma grazie alle caratteristiche di base il robot potrà evitare ostacoli, riconoscere persone (riconoscimento facciale), analisi dello spazio intorno a sé e calcolare mappe e percorsi per arrivare a destinazione. Sarà anche possibile "addestrare" il CyberDog a rispondere ai comandi degli assistenti vocali per simulare l'interazione con un vero animale domestico (c'è comunque un'app che consente di comandarlo).

Il produttore ha annunciato che saranno prodotte inizialmente 1000 unità a un prezzo di 1315 euro. Gli sviluppatori potranno condividere le proprie esperienze all'interno della Xiaomi Open Source Community. Le soluzioni di Boston Dynamics sono probabilmente più avanzate da molti punti di vista, ma non bisognerà sottovalutare l'intraprendenza cinese sul lungo periodo.