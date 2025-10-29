Withings lancia U-Scan: analisi delle urine direttamente dal WC

Il dispositivo annunciato al CES 2023 arriva sul mercato con due cartucce intercambiabili per monitorare nutrizione e salute renale. Prezzi a partire da 350 euro e cartucce di ricambio a 100 euro ogni tre mesi

Withings ha lanciato sul mercato U-Scan, un dispositivo non invasivo da installare nel WC che consente di poter analizzare la composizione delle urine comodamente a casa. U-Scan era stato presentato in anteprima in occasione del CES 2023.

Si tratta di un dispositivo che viene collocato all'interno del WC e che può rilevare una serie di parametri relativi alla composizione dell'urina, così da monitorare la propria salute in maniera ancor più approfondita. U-Scan funziona utilizzando cartucce sostituibili per scopi differenti: "Nutrio" esamina il pH dell'urina, la gravità specifica, i chetoni e la presenza di vitamina C nel tempo, dati che possono aiutare a capire se la dieta è troppo acida, quanta quantità di liquidi si sta bevendo regolarmente, se si sta bruciando grasso e quale sia l'assunzione di antiossidanti. Withings sottolinea che Nutrio sarà di particolare interesse per le persone che assumono farmaci GLP-1 per la perdita di peso, per aiutarle a monitorare i cambiamenti nei loro livelli nutrizionali.

La cartuccia "Calci" tiene traccia dei livelli di calcio per monitorare la salute renale e il rischio di sviluppo di calcoli. Al CES 2023 Withings aveva annunciato un'altra cartuccia dedicata alla salute riproduttiva, che però al momento non è ancora disponibile e per la quale non vi sono ulteriori informazioni.

Le cartucce campionano e analizzano l'urina, e i dati sono inviati all'app Withings dove l'utente ne può tenere traccia e ricevere consigli su come migliorare le proprie condizioni di salute nel caso in cui venissero rilevate deviazioni dai valori fisiologici.

U-Scan viene proposto con due piani: Proactive, a 349,95 euro e include l'U-Scan stesso, una stazione di ricarica e pulizia, l'accesso al servizio Withings Plus e una singola cartuccia Nutrio o Calci con 22 test che dureranno fino a tre mesi in caso di due misurazioni settimanali. L'opzione Intensive da 429,96 euro include invece due cartucce (dalle informazioni disponibili si tratta comunque di due cartucce dello stesso tip) e 44 test, nel caso siano necessari più test a settimana.

Le cartucce di ricambio, che possono essere spedite regolarmente come parte di un piano di abbonamento, hanno un costo di 99,95 euro ciascuna o 179,96 dollari per una coppia (anche in questo caso, pare dello stesso tipo). Chi sottoscrive il piano Proactive spenderà quindi 99,95 euro ogni trimestre per le cartucce di ricambio, mentre chi opta per il piano Intensive pagherà 179,96 euro ogni tre mesi. Il costo annuale per le sole cartucce può raggiungere cifre significative, specialmente se vi è la necessità di utilizzare il sistema con particolare frequenza o di usare entrambi i tipi di cartuccia.

Il debutto di U-Scan sul mercato rappresenta un passo importante per Withings, con la volontà di spingersi più a fondo nel settore dell'auto-diagnosi e della telemedicina. La società è per lo più conosciuta per le sue bilance intelligenti e per i fitness tracker, ma il catalogo comprende anche sfigmomanometri e sistemi di monitoraggio del sonno. La società ha già investito nella creazione di una linea produttiva delle cartucce U-Scan così da rilasciarne nuove tipologie nel corso del tempo in base all'interesse e alle esigenze dell'utente, anche nell'ottica del monitoraggio di patologie croniche come ad esempio il diabete.

U-Scan non è il primo esempio di dispositivi smart per i "bisognini": qualche giorno fa vi avevamo parlato di Dekoda, il dispositivo di Khola dotato di fotocamera che fotografa e ispeziona le feci per rilevare eventuali problemi.