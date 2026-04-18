Voyager Technologies ha siglato un accordo con la NASA per la settima missione privata sulla ISS

La NASA e Voyager Technologies hanno siglato un accordo per la settima missione privata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (che si svolgerà non prima del 2028). A bordo quattro astronauti che devono essere ancora annunciati.

Axiom Space ha aperto la strada a missioni private legate a società statunitensi e dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale (utilizzando hardware SpaceX, come le capsule Crew Dragon). Prima che la ISS venga fatta deorbitare, tra il 2030 e il 2032, ci saranno altre missioni di questo genere che saranno organizzate da altre società. Per esempio Vast prevede di portare degli astronauti non prima dell'estate 2027 grazie a una collaborazione con SpaceX, mentre recentemente è stata annunciata anche una collaborazione con Voyager Technologies.

We have exciting news to share: Voyager has been awarded a contract by @NASA to fly the seventh Private Astronaut Mission to the @Space_Station.



For decades, our team has worked alongside NASA, building hardware, designing missions and installing the Stations first and only pic.twitter.com/v7wsYBpgRg — Voyager Technologies (@voyagertech_) April 15, 2026

Secondo quanto riportato ufficialmente dall'agenzia spaziale statunitense, NASA e Voyager Technologies hanno siglato un accordo dedicato alla settima missione privata che porterà degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. A causa della rotazione degli equipaggi e delle possibilità di avere spazio per il docking sulla ISS, questa missione non sarà lanciata prima del 2028.

Si tratta della prima missione per Voyager Technologies e prenderà il nome di VOYG-1. La NASA ha sottolineato che questo genere di operazioni sono pensate anche per "promozione di un'economia spaziale commerciale" oltre che a dare nuove opportunità all'industria spaziale per volare in orbita bassa terrestre.

Ricordiamo che sia Vast che Voyager Technologies stanno realizzando delle stazioni spaziali commerciali, rispettivamente, Haven-1 (e Haven-2 successivamente) e Starlab. Per questo motivo svolgere delle missioni in microgravità in un ambiente collaudato come la Stazione Spaziale Internazionale ha un'importanza strategica in vista dell'inizio delle operazioni delle nuove stazioni spaziali.

Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato "le missioni con astronauti privati stanno accelerando la crescita di nuove idee, industrie e tecnologie che rafforzano la presenza dell'America in orbita bassa terrestre e aprono la strada a ciò che verrà dopo. Con tre fornitori ora selezionati per missioni private, la NASA sta facendo tutto il possibile per inviare più astronauti nello Spazio e accendere l'economia orbitale. Ogni nuovo partner porta nuove capacità che ci avvicinano a un futuro con più stazioni spaziali gestite su una base commerciale e un mercato vivace e sostenibile in orbita bassa terrestre".

Secondo quanto riportato, la missione VOYG-1 avrà una durata nominale di 14 giorni mentre non è ancora stata stabilita una data effettiva per il lancio, anche se il decollo avverrà dalla Florida. Voyager Technologies indicherà quali sono i quattro membri dell'equipaggio scelti e, una volta approvati, si penserà alla programmazione delle operazioni. Come per le altre missioni private, Voyager Technologies acquisterà dalla NASA materiali di consumo per l'equipaggio, risorse dedicate ai carichi utili che saranno portati a bordo, spazio all'interno della ISS e tutto ciò che sarà necessario per vivere le due settimane in microgravità.