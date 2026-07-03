Volevano collegare delle aragoste vive a OpenClaw. Il buonsenso è morto prima dei crostacei

Alla Biopunk House di San Francisco, legata alla rete di Sam Altman, Elliot Roth e William Joy volevano impiantare un kit da scarafaggio in aragoste vive e collegarle a OpenClaw. L'esperimento è naufragato prima della chirurgia

Alla Biopunk House, una delle hacker house della Bay Area che fanno capo alla rete The Residency (di cui Sam Altman è adviser), due residenti hanno provato a fondere biologia e intelligenza artificiale in un discutibile esperimento casalingo. Elliot Roth, 32 anni, e William Joy, 19 anni, volevano impiantare in alcune aragoste vive un kit commerciale pensato per telecomandare scarafaggi, per poi controllarne le chele e collegare i crostacei cosi' modificati all'agente AI open source OpenClaw.

A raccontarlo è stato un reporter di The Atlantic, al lavoro su un reportage sulle hacker house della Bay Area, a cui Joy ha dichiarato: "Sono abbastanza sicuro che sarà il primo vero caso di un agente di intelligenza artificiale complesso che interagisce con un organismo biologico". I due si erano posti anche il problema del benessere animale, dichiarando l'intenzione di somministrare un anestetico alle aragoste prima dell'intervento chirurgico; Joy aveva aggiunto che gli animali erano comunque "già previsti per la cena" e che sarebbero stati mangiati a esperimento concluso.

OpenClaw è un agente AI autonomo open source con licenza MIT, sviluppato dall'austriaco Peter Steinberger e pubblicato a novembre 2025 con il nome Warelay prima di essere rinominato più volte; il suo logo, non a caso, è un'aragosta. Il progetto sfrutta modelli linguistici come Claude, DeepSeek o GPT tramite interfacce di messaggistica come Signal, Telegram, Discord e WhatsApp, e a marzo 2026 aveva già raccolto 247.000 stelle su GitHub. Steinberger ha annunciato il proprio ingresso in OpenAI a febbraio 2026, dopodiché il progetto è passato in gestione alla OpenClaw Foundation.

L'esperimento e' finito prima ancora di cominciare

Quando il reporter dell'Atlantic è tornato a verificare, settimane dopo, ha trovato una messa da requiem: le aragoste erano morte ancora prima che la chirurgia potesse avere luogo. Joy ha condotto un'autopsia "preliminare" sugli esemplari, attraversando quella che viene descritta come una vera crisi etica sul se e come procedere, e ha ammesso che il problema potrebbe essere stato un errore nella salinità dell'acqua. Le aragoste, va detto, non sono stati mangiate come inizialmente promesso.

Ci sarebbe da chiedersi com'è possibile che due "biohacker" potessero essere convinti di operare su un'aragosta, quando non sono stati nemmeno capaci di determinare la corretta concentrazione di sale nella vasca. Ma del resto l'episodio è in qualche modo lo specchio di una superficialità etica che percorre l'intero settore dell'AI, manifestandosi anche in forme disparate: chatbot dannosi, deepfake non consensuali e l'impatto ambientale della domanda energetica generata dai data center.

Il personaggio Ian Malcolm, nel Jurassic Park di Crichton, critica così l'idea dietro la clonazione dei dinosauri: "I vostri scienziati erano così presi dal chiedersi se potevano farlo, che non si sono fermati a chiedersi se dovevano", condannando la tracotanza che scavalca la domanda sul dovere. Alla Biopunk House è successo il rovescio su entrambi i fronti: se dovessero se lo sono chiesto davvero, visto che l'autopsia ha aperto una piccola crisi etica, ma alla domanda se potessero ha risposto la vasca, con una salinità sbagliata che ha ucciso le aragoste prima del bisturi. Ai due va riconosciuta l'ambizione, non l'acquacoltura: prima di pilotare un crostaceo con un agente AI, converrebbe saperlo tenere vivo.