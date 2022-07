vivo: pubblicato il terzo white paper per la tecnologia 6G. Uno sguardo verso il futuro

vivo, una delle aziende leader nel settore tech, tramite il suo Il vivo Communications Research Institute Institute ha pubblicato il terzo white paper riguardo la tecnologia 6G intitolato: "Building a Freely Connected Physical and Digital Integrated World: 6G Services, Capabilities and Enabling Technologies".

Secondo gli esperti, l'evoluzione e lo sviluppo tecnologico porterà il 6G nel mondo entro il 2030. Il wall paper di vivo prevede che il 6G sarà in grado di collegare gli esseri umani tra di loro, ma sarà anche in grado di connettere gli esseri umani alle macchine e le macchine ad altre macchine, contribuendo così a creare un mondo digitale completamente nuovo considerando che si prevede entro il 2030 saranno collegati centinaia di miliardi di dispositivi.

vivo guarda il futuro: cosa c'è da sapere sul 6G oggi

I servizi di connettività dati mobile 6G continueranno a migliorare in termini di capacità, velocità dei dati, latenza, affidabilità e molto altro, con un necessario incremento esponenziale rispetto al 5G. Per far si che tutto questo diventi realtà è necessario introdurre nuove funzioni di rete e rinnovare il design delle architetture di sistema.

Il 6G AI native è in grado di migliorare l'efficienza dell'interfaccia di rete e aerea, aumentandone la flessibilità e riducendo così i costi. La comunicazione a bassissima potenza riduce la barriera all'accesso ai terminali, consentendo così una connettività davvero onnipresente.

A questo link è possibile leggere tutto il "Building a Freely Connected Physical and Digital Integrated World: 6G Services, Capabilities and Enabling Technologies", in lingua inglese.