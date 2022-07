Virgin Orbit ha messo in orbita nuovi satelliti con la missione Straight Up

Il Boeing 747-400 modificato di Virgin Orbit è tornato a volare qualche giorno fa per la missione chiamata Straight Up. Come per la missione di gennaio 2022, anche in questo caso lo scopo era mettere in orbita alcuni satelliti di dimensioni contenute sfruttando l'aeroplano per evitare l'utilizzo di razzi spaziali complessi.

La società, da non confondere con la cugina Virgin Galactic (che non naviga in buone acque), punterà su questo genere di soluzioni per fornire ai propri clienti -sia privati che governativi- la possibilità di mettere in orbita satelliti a un costo contenuto (o almeno queste sono le intenzioni). Si tratta di entrare quindi in un mercato piuttosto affollato di nuove realtà che stanno cercando di ritagliarsi il proprio spazio per cercare di ottenere guadagni dalla nuova economia spaziale.

Virgin Orbit mette in orbita sette nuovi satelliti

Secondo quanto riportato, il grande aeroplano chiamato Cosmic Girl è decollato alle 7:50 del 2 luglio (ora italiana) per la sua prima missione in notturna dal Mojave Air and Space Port in California. Il rilascio dei sette satelliti invece è stato completato alle 9:55 dello stesso giorno (sempre ora italiana).

Virgin Orbit, con la missione Straight Up, è riuscita così a completare con successo la quarta missione di lancio consecutiva. In questo caso si trattava di satelliti dedicati all'orbita bassa terrestre voluti dall'USSF all'interno del Department of Defense Space Test Program (STP). Complessivamente così la società ha permesso di mettere in orbita 33 satelliti.

Come "nota curiosa", il nome della missione (Straight Up) è dovuto a una canzone di Paula Abdul pubblicato da Virgin Records il 21 giugno 1988. L'album dalla quale è preso (Forever Your Girl) è stato quello con il debutto di maggior successo di sempre al momento della sua uscita.

Il sistema impiegato è sempre quello conosciuto come LauncherOne che ha consentito al carico utile di raggiungere un'altitudine di 500 km con un'inclinazione di 45°. Il contratto prevede oltre al lancio STP-S28A altre due missioni.

Richard Branson (fondatore della società) ha dichiarato "il razzo LauncherOne e il team di Virgin Orbit mi hanno reso immensamente orgoglioso della missione Straight Up di oggi. C'è così tanto beneficio potenziale per tutti dallo Spazio se lo gestiamo bene insieme. Siamo lieti dell'opportunità di lavorare con il governo degli Stati Uniti per contribuire a rendere lo Spazio un ambiente sicuro e fruttuoso per tutti".

Per ampliare le possibilità di lancio e sfruttare la scelta di utilizzare un aeroplano (che non deve impiegare piste di decollo o atterraggio particolari così come rampe di lancio per razzi spaziali), Virgin Orbit eseguirà entro la fine dell'anno il primo lancio al di fuori degli USA. In particolare verrà lanciato un carico utile dal Regno Unito e sarà il primo lancio orbitale dal suolo della nazione europea.

