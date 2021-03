Virgin Galactic svela la nuova SpaceShip III, VSS Imagine, pronta per i turisti spaziali

Virgin Galactic ha annunciato ufficialmente la nuova versione della sua navicella SpaceShip III (battezzata con il nome di VSS Imagine). Si tratta di un'evoluzione di quelle che già abbiamo visto in alcuni test e che serve ad aumentare la sua flotta per permettere una più veloce evoluzione del programma spaziale della società. Ecco quello che c'è da sapere.

Richard Branson (fondatore di Virgin) ha dichiarato "in quanto veicolo di classe SpaceShip III, Imagine non è solo bella da vedere, ma rappresenta la flotta di astronavi di Virgin Galactic in crescita. Tutti i grandi risultati, creazioni e cambiamenti iniziano con un'idea. La nostra speranza è che tutti coloro che viaggiano nello Spazio tornino con nuove prospettive e nuove idee che porteranno un cambiamento positivo al nostro Pianeta".

Virgin Galactic SpaceShip III VSS Imagine

Secondo quanto riportato dalla società del magnate Richard Branson, la nuova Virgin Galactic SpaceShip III inizierà il suo percorso con i test a terra e con voli planati (senza quindi l'accensione del motore) da quest'estate dallo Spaceport America nel New Mexico. Insieme a VSS Imagine arriverà anche un'altra navicella simile chiamata VSS Inspire ed entrambe hanno un peso inferiore rispetto alla seconda generazione.

Una delle caratteristiche che si possono notare al primo impatto è la livrea specchiata. Non si tratta di un caso! È un modo per "rispecchiare l'ambiente circostante mentre si sposta dalla Terra allo Spazio", secondo quanto dichiarato nella nota stampa. Ma non è "solo estetica", infatti il materiale ha anche una funzione di protezione termica.

Virgin Galactic inoltre sta puntando a ottimizzare i processi produttivi, il design e l'abitabilità delle proprie navicelle. Interessante notare che le SpaceShip III saranno manutenibili più facilmente velocizzando le operazioni tra un volo e l'altro. Si tratta di una base tecnica importante che guarda al futuro. Bisogna infatti considerare che la società punta a realizzare 400 voli all'anno da ogni spazioporto.

Gli astronauti sono stati fortemente coinvolti nella fase di realizzazione e, con un misto tra spettacolarità e marketing, Dee Chester ha trainato con un Range Rover Astronaut Edition la nuova navicella fuori dall'hangar. La società ha anche aggiunto che VSS Unity (modello della generazione precedente), dovrebbe provare un nuovo tentativo di volo a Maggio 2021.

