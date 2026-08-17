Virgin Galactic posticipa la ripresa dei voli spaziali commerciali con la nuova generazione di spazioplani

Blue Origin ha sospeso i voli del suo vettore suborbitale New Shepard per concentrarsi sull'aumento della cadenza di lancio del razzo spaziale New Glenn. Questo avrebbe lasciato "campo libero" a Virgin Galactic con i suoi spazioplani pensati principalmente per il turismo spaziale. La società è però impegnata in una profonda evoluzione con il debutto delle nuove unità e ha annunciato che i voli commerciali non riprenderanno entro la fine dell'anno.

Virgin Galactic ha annunciato il cambiamento dei suoi piani durante la conferenza per i risultati fiscali del Q2 2026. Secondo quanto riportato da Michael Colglazier (CEO della società) "il nostro primo spazioplano dovrebbe ora entrare in servizio commerciale nel febbraio 2027 piuttosto che nel quarto trimestre del 2026, consentendo di avere ulteriore tempo per completare l'avionica e l'installazione dei sistemi".

Sempre Colglazier ha aggiunto che la società si aspetta di iniziare la fase di test del nuovo veicolo nel mese di ottobre con una seconda unità che sarà disponibile a partire dal marzo 2027. Questo dovrebbe permettere di creare un flusso di cassa positivo il prossimo anno aumentando la cadenza delle missioni rispetto al passato.

Virgin Galactic avrebbe completato l'assegnazione dei posti delle future missioni (anche se non è noto quanti siano nel complesso), con un prezzo del biglietto pari a 750 mila dollari, inferiore probabilmente alla richiesta di Blue Origin per New Shepard e sicuramente inferiore a quanto necessario per missioni più lunghe e complesse come quelle orbitali (sia verso la ISS sia simili a Inspiration4 e Polaris Dawn) dove il costo supera i 10 milioni di dollari.

Ricordiamo che gli spazioplani di Virgin Galactic non superano i 100 km di quota (linea di Kármán) dove convenzionalmente a livello internazionale inizia lo Spazio. Le missioni della società raggiungono circa gli 80 km (50 miglia) di quota, soglia ritenuta valida per l'USAF e l'FAA. All'interno dei risultati fiscali si può leggere che la perdita netta nel Q2 2026 è pari a 56 milioni di dollari, ridotta rispetto ai 67 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Questo è legato sia alle minori spese operative ma anche alle operazioni finanziarie legate all'estinzione del debito.