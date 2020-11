Virgin Galactic: continuano i test di VMS Eve e SpaceShipTwo

Quando si parla di Spazio e di aziende private il primo pensiero va sicuramente a SpaceX. Ma non si tratta dell'unica che guarda al cielo per la possibilità di guadagno. C'è anche Virgin Galactic che ha però una strategia diversa da quella di Elon Musk per quanto riguarda le tecnologie messe in campo.

VMS Eve ha preso il volo per la seconda volta

Una delle ultime novità riguarda VMS Eve, il grande aereo che Virgin Galactic utilizzerà per il lancio dello spazioplano SpaceShipTwo. Questo prevede di adottare una soluzione diversa rispetto a quella di un razzo come lanciatore. Vista la sua struttura particolare, i test di VMS Eve vengono seguiti con particolare interesse vista anche la sua apertura alare di 43 metri.

VMS Eve takes to the skies for its second flight of the day as we continue preparations for our first spaceflight from New Mexico which is due to take place this Fall. Pilots for this flight are Kelly Latimer and Mark Stucky. They are joined by Flight Test Engineer, Colin Bennett pic.twitter.com/1A0054jUqd — Virgin Galactic (@virgingalactic) November 3, 2020

Dave Mackay (capo pilota) ha dichiarato "VMS Eve ha la capacità di testare la competenza del pilota simulando la fase di planata e di avvicinamento per i piloti di SpaceShipTwo. La struttura della cabina di pilotaggio di Eve è quasi identica a quella di Unity: stessi sedili e finestrini pilota, oltre a comandi e strumenti di volo molto simili. Questo, insieme al fatto che con il carrello di atterraggio di Eve abbassato e una serie di freni aerodinamici, scende con lo stesso angolo di traiettoria di SpaceShipTwo, significa che l'equipaggio può esercitarsi con lo stesso approccio e schema di atterraggio di quando voleranno su Unity - con la maggior parte delle stesse informazioni e la stessa vista fuori dalla finestra. Questo rende Eve un simulatore di volo molto prezioso per le fasi finali di avvicinamento e atterraggio dello spazioplano".

Continuano le prove di volo di SpaceShipTwo

La società ha rilasciato un video dove si vede l'aereo decollare da Spaceport America, lo spazioporto del New Mexico (negli Stati Uniti). Mike Moses (Presidente delle missioni spaziali e della sicurezza) ha dichiarato che i test stanno continuando come previsto, grazie al pilota CJ Sturckow. In particolare ci si sta concentrando sul soddisfare tutti gli obiettivi di sicurezza per poter finalmente accogliere i turisti che vorranno viaggiare con Virgin Galactic.

Moses ha aggiunto "CJ sarà al fianco del nostro capo pilota, Dave Mackay, nella cabina di pilotaggio, mentre stiamo verificando una serie di punti chiave per portarci alla fase successiva del nostro programma di test di volo. Mentre stiamo pianificando il raggiungimento dello Spazio da parte di CJ e Dave, se le condizioni di prova del giorno suggeriscono un volo più breve, andrà bene comunque e torneremo presto a volare. Il sistema di volo spaziale è progettato per una rapida inversione di tendenza commerciale, quindi è molto meglio stare dalla parte della cautela e tornare alla base per comprendere i dati e prepararsi per un altro volo di prova".

Nei test di SpaceShipTwo questa volta ci saranno anche tre carichi utili forniti dalla NASA. Questo modificherà la traiettoria di volo dello spazioplano che non si fermerà in posizione di beccheggio capovolto per mostrare la Terra mentre il velivolo sarà inclinato di 270°. La scelta di ospitare carichi utili servirà a generare entrate per Virgin Galactic oltre ad aiutare la ricerca scientifica.