Virgin Galactic completa la missione Galactic 06 con clienti privati a bordo

Virgin Galactic ha completato da alcune ore la missione Galactic 06 che aveva preannunciato sul finire dello scorso anno. Si tratta complessivamente dell'undicesima missione della società di Richard Branson, la prima del 2024 oltre che la prima a non avere personale preposto al supporto dei clienti privati nella zona dell'equipaggio, erano comunque presenti i due piloti dello spazioplano VSS Unity.

I clienti privati sono stati annunciati solamente a missione completata e comprendevano Lina Borozdina (Astronauta 023), Robie Vaughn (Astronauta 024), Franz Haider (Astronauta 025) e Neil Kornswiet (Astronauta 026). Come per le altre missioni di questa società, anche per Galactic 06 si è trattato di un volo suborbitale che non ha superato la Linea di Kármán, posta idealmente a 100 km di quota e che delimita a livello internazionale l'atmosfera terrestre dallo Spazio.

A comandare lo spazioplano VSS Unity erano presenti il comandante C.J. Sturckow e il pilota Nicola Pecile. Invece l'aeroplano di supporto VMS Eve aveva al comando Michael Masucci e come pilota pilota Dan Alix. Il decollo dell'aeroplano è avvenuto alle 18:00 di ieri (ora italiana) da Spaceport America in New Mexico.

Raggiunti i 13,56 km è stato rilasciato lo spazioplano VSS Unity che ha acceso il suo propulsore a razzo per continuare l'ascesa verso l'apogeo a 88,6 km di quota. La velocità massima toccata è stata superiore a Mach 2,98 permettendo di far godere ai quattro clienti privati (paganti) l'esperienza dell'assenza di peso per alcuni minuti.

Il rientro a Spaceport America è avvenuto correttamente alle 18:56 (ora italiana). In generale tutta la missione Galactic 06 di Virgin Galactic si è svolta come da programma e non sono stati segnalati imprevisti di sorta. A differenza delle prime missioni (e come già accaduto in precedenza) le informazioni sono state poche sia sui social che sul sito ufficiale. Non era previsto uno streaming ufficiale e ancora adesso non è presente un video riassuntivo su YouTube.

Michael Colglazier (CEO di Virgin Galactic) ha dichiarato "oggi l'incredibile team di Virgin Galactic ha supportato un'altra missione di successo e ha offerto un'esperienza indimenticabile per quattro nuovi astronauti. Il successo di Galactic 06 e degli altri voli spaziali commerciali dell'azienda negli ultimi mesi non fa che aumentare la nostra fiducia nella ripetibilità del nostro prodotto e nella nostra capacità di offrire un'esperienza superlativa ai nostri clienti. Con la produzione dei nostri velivoli di classe Delta in corso, non vediamo l'ora di espandere la nostra capacità di volo con i test che dovrebbero iniziare il prossimo anno e il servizio commerciale nel 2026".