Virgin Galactic completa la missione Galactic 04, la terza missione commerciale in tre mesi

Le operazioni di Virgin Galactic hanno stentato a decollare negli scorsi anni con diverse problematiche (come un incidente mortale o l'indagine FAA dopo il primo volo con equipaggio). La prima missione commerciale, Galactic 01, è stata completata alla fine di giugno di quest'anno e da allora la società di Richard Branson ha continuato a volare mostrando una buona costanza arrivando alla quarta missione commerciale (Galactic 04) nel mese di ottobre 2023.

La concorrenza per Virgin Galactic rimane, attualmente, Blue Origin con i lanci del razzo New Shepard. Si tratta di approcci differenti per missioni suborbitali della durata di pochi minuti. Nel primo caso è impiegato uno spazioplano che raggiunge una quota massima di poco inferiore ai 90 km (e quindi, per convenzione internazionale, sotto la Linea di Kármán non arrivando nello Spazio). Nel secondo caso è impiegato un razzo riutilizzabile e una capsula che superano i 100 km di quota massima. In entrambi i casi la missione richiede meno addestramento di quelle nello Spazio della durata di più giorni, come nel caso di Inspiration4 o di quelle di Axiom Space. Nonostante tutto sembra esserci abbastanza richiesta da garantire profitti sul lungo periodo, considerando anche che i biglietti possono arrivare a costare dai 450 mila dollari in su.

Virgin Galactic conclude la missione Galactic 04

A maggio 2023 si era tenuta una "missione di prova" che aveva come equipaggio dei dipendenti della società. Dopo la prima missione commerciale alla fine di giugno 2023, la seconda missione (Galactic 02) è avvenuta ad agosto mentre la terza (Galactic 03) si è tenuta a settembre. Rispetto a quanto visto in precedenza, la cadenza di lancio è finalmente arrivata a livello più sostenibili in termini finanziari permettendo così di far "scorrere" la lista di clienti (o di esperimenti scientifici a bordo) che hanno versato l'anticipo per poter volare a bordo dello spazioplano. Per diventare una realtà effettivamente redditizia servirà però l'arrivo dei futuri spazioplani così da aumentare ulteriormente il numero di missioni. Bisognerà però aspettare ancora alcuni mesi prima di vedere questo cambiamento.

Nel frattempo Virgin Galactic può festeggiare il successo della missione Galactic 04 avvenuta nella giornata di ieri. Si tratta quindi della terza missione in tre mesi e della quarta dalla metà del 2023. A differenza delle missioni passate la società non ha condotto live streaming per mostrare immagini di quanto accadeva a bordo o durante le fasi di decollo e atterraggio.

A bordo dello spazioplano erano presenti Ron Rosano dagli USA (Astronauta 017), Trevor Beattie dal Regno Unito (Astronauta 018) e Namira Salim dal Pakistan ma residente tra gli Emirati Arabi Uniti e Monaco (Astronauta 019). Beth Moses, capo istruttore degli astronauti della società era a bordo per supervisionare quanto accadeva. A pilotare lo spazioplano VSS Unity c'erano Kelly Latimer come comandante e CJ Sturckow come pilota. L'aeroplano di supporto VMS Eve è stato pilotato da Nicola Pecile come comandante e Jameel Janjua come pilota.

Aeroplano di supporto e spazioplano sono decollati da Spaceport America alle 17:28 di ieri (ora italiana). Il rilascio dello spazioplano è avvenuto a 13500 metri di quota permettendo così di avere un'atmosfera più rarefatta e un minore percorso per raggiungere la quota massima. L'apogeo della missione Galactic 04 è stato di 87,3 km con una velocità massima di Mach 2,95. L'atterraggio invece è avvenuto alle 18:28.

POV: You’re a spaceship camera on VSS Unity during #Galactic04. 📸 pic.twitter.com/ofW8rnwEmb — Virgin Galactic (@virgingalactic) October 6, 2023

Michael Colglazier (CEO di Virgin Galactic) ha dichiarato "i nostri team nel Nuovo Messico e in California hanno raggiunto i nostri obiettivi mensili per il volo spaziale. Tre nuovi astronauti hanno viaggiato nello Spazio oggi e hanno riportato ricordi e storie incredibili della loro esperienza sopra la Terra. Queste prime missioni con la nostra prima navicella, VSS Unity, hanno confermato gli obiettivi di progettazione e manutenzione per i nostri spazioplani di classe Delta [ndr. quelli che saranno impiegati in futuro] e gli strumenti produttivi per quegli spazioplani sono sulla buona strada per essere impiegati più avanti nel quarto trimestre". La società ha già in programma in volo Galactic 05 i cui dettagli saranno rilasciati in futuro.