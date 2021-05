Virgin Galactic completa con successo un'altra missione con equipaggio

A metà Dicembre dello scorso anno il test di Virgin Galactic non ebbe successo per via di un problema all'accensione del motore a razzo di SpaceShipTwo Unity. Nella giornata di ieri però la società del miliardario Richard Branson ha completato con successo il test di volo, un passo ulteriore verso il turismo spaziale.

A differenza di operazioni commerciali come quelle di SpaceX, Virgin Galactic punta fornire un'esperienza diversa, meno lunga ma comunque intensa. Si tratta di qualcosa di (quasi) paragonabile a quanto intenderà fare nelle prossime settimane Blue Origin grazie a New Shepard anche se i sistemi impiegati sono molto differenti.

Virgin Galactic continua i test di VSS Unity

Il test di volo è avvenuto nella giornata di ieri con partenza dallo spazioporto Spaceport America che si trova in New Mexico. Si tratta della prima missione da quella struttura mentre è il terzo volo ad alta quota per la società.

L'unità utilizzata è stata VSS Unity e non la più nuova e avanzata VSS Imagine (svelata a Marzo di quest'anno). Come già visto in passato, è stato impiegato il grande aeroplano VMS Eve che ha portato la navicella a circa 13 km di quota per poter sfruttare l'altezza e la minore densità dell'atmosfera.

A questo punto c'è stato il rilascio di VSS Unity che ha dovuto contare sul suo motore a razzo per la parte rimanente del viaggio. Secondo quanto riportato dalla società, è stata toccata una velocità di Mach 3. L'altitudine massima è stata pari a poco più di 89 km (non superando quindi la Linea di Kármán posta convenzionalmente a 100 km).

I due collaudatori per la navicella erano CJ Sturckow e Dave Mackay. Invece Kelly Latimer e Michael Masucci erano al comando del grande aeroplano VMS Eve. Tutto si è svolto come da programma con la navicella VSS Unity che poi è riuscita a planare e tornare al punto di partenza.

Michael Colglazier (amministratore delegato della società) ha dichiarato "il volo di oggi ha mostrato l'eleganza e la sicurezza intrinseche del nostro sistema di volo spaziale, segnando un importante passo avanti sia per Virgin Galactic che per il volo spaziale umano dal New Mexico".

Durante questo test di volo sono stati anche svolti alcuni esperimenti scientifici legati ai programmi NASA. Inoltre sono stati anche raccolti i dati necessari per ottenere le certificazioni legate all'FAA e allo sfruttamento dei voli commerciali con vettori riutilizzabili. Sono stati poi testati alcuni sistemi di bordo aggiornati rispetto alle precedenti prove.

Ora Virgin Galactic condurrà una revisione di tutti i dati di questa prova oltre a una dettagliata analisi della navicella e dell'aeroplano di supporto. Se tutto andrà come previsto, la possibilità di ospitare a bordo "turisti" e non solo collaudatori sarà sempre più vicina.