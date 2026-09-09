Venturi Space presenta il nuovo veicolo spaziale per la Luna chiamato ALTA LUNA

Nelle scorse ore la società europea Venturi Space ha annunciato un nuovo veicolo spaziale dedicato alle future missioni sulla Luna. Si chiama ALTA LUNA e potrà operare sia con un astronauta a bordo o in autonomia.

Poco più di un anno fa Venturi Space aveva presentato MONA LUNA, un rover lunare con l'obiettivo di esplorare la zona del Polo Sud lunare entro il 2030 e un lancio effettuato grazie al vettore europeo Ariane 64. In queste ore la società ha annunciato un nuovo modello di veicolo spaziale chiamato ALTA LUNA.

Secondo quanto riportato, questo rover è di dimensioni compatte e pensato per essere molto manovrabile. Rispetto a MONA LUNA, ALTA LUNA non utilizza ruote ma piuttosto dei cingoli così da poter svolgere operazioni in condizioni difficili nelle vicinanze delle future basi lunari. Potrà essere utilizzato sia per il trasporto di carichi utili ma anche per quello di astronauti.

Antonio Delfino (Direttore di Spazio Venturi) ha dichiarato "sulla Luna dovremo costruire, sviluppare siti, trasportare, manutenere e connettere. Affronteremo sfide simili a quelle dell'industrializzazione sulla Terra: vie di trasporto, habitat, infrastrutture e logistica. Ciò richiederà una gamma di soluzioni di mobilità specializzate, capaci di operare come una flotta e di svolgere un'ampia varietà di missioni. Questa è la nuova fase dell'attività lunare per la quale ci stiamo preparando".

Il rover lunare ha una struttura monoposto e non ha un ambiente pressurizzato. Per questo gli astronauti dovranno continuare a indossare le tute spaziali. La sua autonomia è limitata e in generale è pensato per essere utilizzato in prossimità degli habitat lunari.

La massa di ALTA LUNA è pari a circa 300 kg e può muoversi con sia attraverso comandi in locale (astronauti) sia con comandi da remoto e in modalità autonoma. In questo caso la navigazione sfrutterà LIDAR e telecamere stereoscopiche oltre all'intelligenza artificiale (che potrà anche assistere l'astronauta, quando a bordo).

Per trasportare carichi utili ingombranti e dalla grande massa può operare anche in combinazione con altre unità. Il sistema di bordo può raccogliere dati sullo stato di salute dell'astronauta. In caso di problemi e se l'astronauta a bordo non dovesse più rispondere, ALTA LUNA potrà riportarlo in un luogo sicuro.