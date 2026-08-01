Valgono miliardi, ma non pubblicano ricerche: le startup IA non contribuiscono alla scienza

Un'analisi su 317 aziende private valutate oltre un miliardo di dollari ha rivelato che più della metà non ha mai guidato la stesura di un paper scientifico, mentre nel 2025 tutti gli unicorni AI insieme hanno prodotto un solo articolo ogni mille

Le startup dell'intelligenza artificiale che promettono di ridisegnare software, scoperta di farmaci e ricerca scientifica quasi non partecipano a una delle pratiche più basilari della scienza: mettere nero su bianco i risultati perché altri possano verificarli. Lo ha messo in fila un preprint pubblicato su bioRxiv, secondo cui più della metà degli unicorni AI, le società private valutate oltre un miliardo di dollari, non ha mai avuto un ruolo di primo piano nella firma di un articolo scientifico o di un preprint.

Il numero che pesa di più è un altro. Nel 2025 l'intero gruppo di questi colossi privati ha contribuito ad appena un paper di AI ogni mille pubblicati nell'anno. Un apporto marginale per un settore che a parole sta rivoltando la scienza.

Dietro l'indagine c'è John Ioannidis, metascienziato della Stanford University, lo stesso che nel 2015 fu il primo a puntare pubblicamente il dito sulla scarsità di studi peer-reviewed dietro Theranos, la startup dei test del sangue poi rivelatasi una frode. La domanda che ha guidato il lavoro è ruvida: come si può giudicare che quanto le aziende dichiarano sia reale, validato e riproducibile, se non esiste documentazione a supporto?

Gli unicorni IA valgono miliardi, ma non contribuiscono alla ricerca

Il team ha censito tutte le 317 società unicorno dell'AI esistite tra il 1998 e il 2025, poi ha cercato le pubblicazioni in cui un ricercatore interno figurasse come primo o ultimo autore, segno di un apporto sostanziale. Ne è uscito un dataset di 2077 pubblicazioni, tra cui 1389 lavori peer-reviewed e 688 preprint. Oltre la metà delle startup non ha prodotto nemmeno un titolo valido.

La concentrazione è ancora più netta sul fronte dell'influenza. Il 5% delle società più prolifiche raccoglie oltre il 90% di tutte le citazioni, con OpenAI da sola responsabile di quasi il 40% del totale, seguita dalla cinese Megvii (visione artificiale) e dalla piattaforma Hugging Face. E anche dove si pubblica, a firmare è sempre lo stesso ristretto manipolo di persone: pur contando circa 4500 dipendenti, OpenAI ha solo otto ricercatori con cinque o più paper qualificanti all'attivo.

Non tutti leggono il dato come una colpa. Per diversi addetti ai lavori il quadro riflette semplicemente gli incentivi del business: a differenza della farmaceutica, dove una scoperta pubblicata si protegge con un brevetto, nell'IA svelare un avanzamento tecnico rende poco. L'esempio ricorrente è il paper di Google del 2017 sul transformer, l'architettura alla base degli attuali modelli linguistici: brevettato in parte, eppure di fatto sfruttato gratis da tutto il settore.

C'è poi il fattore tempo. Le startup corrono su scadenze incompatibili con una peer review che può trascinarsi per mesi, e molte hanno abbracciato quella che a Hugging Face chiamano la "blogificazione" della ricerca: modelli annunciati via post e report tecnici, con codice o dataset rilasciati fuori dai canali accademici. La domanda è se le aziende rendano disponibile abbastanza codice, dataset o pesi dei modelli da permettere una verifica indipendente.

È interessante notare che le società cinesi pubblicano con costanza più di quelle statunitensi. Mentre i principali laboratori USA tendono a chiudere i dettagli dei modelli più capaci, le realtà cinesi puntano sull'open source. Moonshot AI, inclusa nello studio, ha da poco presentato Kimi K3 rilasciandone i pesi su Hugging Face. Aperti o chiusi che siano, resta il timore di fondo espresso da più ricercatori: la corsa verso modelli generalisti sempre più potenti accelera anche i rischi sul piano sociale e della sicurezza.