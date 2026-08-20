Unitree: il robot Superman tocca 12,66 m/s, Usain Bolt si fermò a 12,2

Il video dura trenta secondi e mostra un salto da fermo e uno sprint, ma i numeri arrivano da Unitree, che non indica distanza né condizioni della prova. La presentazione cade a pochi giorni dai Giochi dei robot umanoidi di Shanghai e dopo l'IPO

Unitree ha presentato Superman, un robot umanoide che secondo l'azienda cinese salta due metri da fermo e raggiunge una velocità di punta di 12,66 metri al secondo, con una lunghezza di gamba di 0,85 metri. L'annuncio è affidato a un video di trenta secondi pubblicato sui social, in cui la macchina salta e poi percorre una pista con un'andatura molto ravvicinata. Unitree dichiara che entrambi i valori superano i primati umani nelle due prove corrispondenti.

Il record del salto in alto da fermo è di 1,7 metri secondo il Guinness World Records, trenta centimetri sotto la misura rivendicata per Superman. Usain Bolt, nei 100 metri corsi in 9,58 secondi nel 2009, toccò un picco di circa 12,2 metri al secondo. Unitree non indica però né la distanza sulla quale il robot avrebbe raggiunto la sua velocità massima né le condizioni della prova, e i numeri restano quelli comunicati dal produttore, senza misurazioni indipendenti.

Unitree New Robot Preview: Superman Breaking the Limits of Humanity?

Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)

Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world

This new machine has only been in development for a pic.twitter.com/12i80ITU6p  Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026

"Questa nuova macchina è in sviluppo da poco più di tre mesi, con ampio margine di miglioramento nei prossimi mesi", ha scritto l'azienda nel post che accompagna il video. Cosa sia Superman, invece, l'azienda non lo scrive: non è chiaro se apra una nuova linea di umanoidi o se sia costruito per una competizione specifica.

La competizione più vicina apre a Shanghai il 22 agosto: sono i World Humanoid Robot Games, e nell'edizione inaugurale dell'anno scorso Unitree ha vinto quattro medaglie d'oro, nei 100, 400 e 1.500 metri e nella staffetta 4x100. L'azienda, come altre realtà cinesi della robotica, punta da tempo su dimostrazioni vistose per costruirsi un'immagine: i suoi umanoidi si sono visti in prove di arti marziali e in uno spettacolo televisivo accanto a bambini. Sul piano della destrezza restano fra i più capaci in circolazione.

Unitree ha debuttato nei giorni scorsi sullo STAR Market di Shanghai a 1.100 yuan contro i 150,80 del collocamento, segnando quindi un balzo del 629% e per poi chiudere la prima seduta a 845 yuan, +460,3%. L'IPO ha raccolto circa 6,1 miliardi di yuan con la vendita di 40,45 milioni di azioni, pari al 10% del capitale ampliato, e nel picco intraday la capitalizzazione ha toccato i 66 miliardi di dollari; è la prima quotazione di un produttore di robot umanoidi su una borsa della Cina continentale. La domanda retail ha superato di 8.288 volte l'offerta, con una probabilità di assegnazione dello 0,018%, a fronte di un prezzo d'IPO già pari a circa 219 volte gli utili 2025 e 36 volte i ricavi, moltiplicatori che il rally del primo giorno ha portato verso un P/E prossimo a 1.300.

Il fatturato di Unitre, però, oggi arriva soprattutto da altro. "Unitree ricava gran parte delle vendite da ricerca e dimostrazioni, ma l'applicazione su larga scala è ancora lontana", ha detto a Reuters Wang Zhuo, partner di Shanghai Zhuozhu Investment Management, dopo il collocamento.